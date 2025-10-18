BREAKING! Incendiu în blocul vedetelor, în urmă cu puțin timp. S-a emis Ro-ALERT: mai multe blocuri sunt afectate

Un incendiu a izbucnit în această dimineață în cartierul Grozăvești din București. Din primele informații, mai multe clădiri de locuințe ar fi afectate. S-a emis și Ro-ALERT pentru informarea și protejarea populației.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei. Incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, dintr-un ansamblul de blocuri P+10.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate progresiv: 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD. Misiunea este în dinamică, revenim cu date”, sunt primele informații emise de către autorități.

În ansamblul de blocuri afectat de incendiu locuiesc Mihai Gâdea, Anda Adam sau Cristian Boureanu.

Știre în curs de actualizare.