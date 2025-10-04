Incendiu puternic la un centru de reabilitare pentru adulți cu dizabilități din Suceava: 29 de persoane au fost evacuate

Sâmbătă a izbucnit un incendiu puternic într-o cameră a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Fundu Moldovei, județul Suceava. În momentul incidentului, în clădire se aflau 27 de persoane, dintre care 24 de pacienți și trei angajați. Datorită intervenției rapide a personalului, toți cei aflați în centru au fost evacuați în siguranță înainte ca pompierii să ajungă la fața locului.

Flăcările au afectat doar camera în care au ars materiale textile, printre care saltea, lenjerie și pernă. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava au transmis că pompierii au fost solicitați pentru stingerea incendiului declanșat la Centrul de Reabilitare. Aceștia au intervenit rapid și au ținut situația sub control pentru a nu se extinde și în celelalte încăperi.

Un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale

Un bărbat în vârstă de 29 de ani a suferit un atac de panică, însă după ce a fost preluat de echipajul SMURD și a primit asistență la fața locului, și-a revenit și nu a fost necesar transportul la spital. Din fericire, incidentul nu a provocat victime și a fost gestionat eficient datorită reacției rapide a personalului centrului.

”Până la sosirea forţelor de intervenţie, angajaţii unităţii au evacuat toate persoanele aflate în interiorul clădirii (trei lucrători şi 24 de pacienţi). Totodată, aceştia au localizat şi stins incendiul. Pompierii militari au ventilat spaţiile inundate cu fum şi au verificat restul clădirii pentru a se asigura că pericolul a fost înlăturat. De asemenea, echipajul SMURD a preluat un bărbat, în vârstă de 29 de ani, care a suferit un atac de panică. Ulterior, aceasta şi-a revenit şi nu a necesitat transportul la spital”, au afirmat pompierii.

Din primele verificări, se pare că incendiul nu a fost de proporții și nu s-a extins în alte camere ale centrului. Pagubele materiale au fost restrânse la obiectele din camera afectată, iar activitatea centrului a continuat fără întreruperi semnificative.

