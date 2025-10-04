BREAKING | Sorin Oprescu, prins în Grecia! Era fugit din țară de 3 ani, după ce a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție

Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost prins în Grecia! Edilul a fugit din țară în urmă cu trei ani, cu puțin timp înainte să fie condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție.

În urmă cu 3 ani, fostul primar al Capitalei a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru luare de mită, constituire a unui grup infracțional organizat și abuz în serviciu. Cu puțin timp înainte de a-și afla sentința, Sorin Oprescu a fugit din România în Grecia.

Sorin Oprescu a fost prins și reținut în Grecia

Sâmbătă, 4 octombrie 2025, Sorin Oprescu a fost prins și ridicat de autoritățile elene în timp ce se afla în apropiere de aeroportul din Salonic.