Acasă » Știri » Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați de urgență

Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați de urgență

De: Alina Drăgan 15/10/2025 | 08:37
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați de urgență
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării /Foto: TikTok

Momente de panică pentru pasagerii unui curse Ryanair. Imediat după îmbarcare, aceștia au fost evacuați de urgență. Cabina aeronavei s-a umplut de fum, așa că personalul a decis imediat evacuare. 160 de pasageri au fost scoși din avion și au așteptat ore bune până și-au reluat zborul. Cum s-a întâmplat totul?

La data de 12 octombrie 2025, 160 de pasageri au fost evacuați dintr-un avion Boeing 737 MAX al companiei Ryanair pe aeroportul din Cracovia, Polonia. Evacuarea de urgență a avut loc după ce fum a fost detectat în cabină și în cabina de pilotaj, chiar înainte de decolare.

Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării

Au fost momente de groază pentru pasagerii cursei Cracovia (Polonia) – Bristol (Marea Britanie). Duminică, 12 octombrie, un avion Boeing 737 Max operat de Ryanair a fost oprit la rulaj pe pista de decolare după ce echipajul a simțit un miros puternic de fum în cabină.

După ce a sesizat pericolul, conform procedurilor, comandantul a dispus imediat evacuarea de urgență. Astfel, toți cei 160 de pasageri au părăsit aeronava pe toboganele de salvare, imediat după îmbarcare. După evacuare, oamenii au fost conduși înapoi în terminal.

Titi Aur îți explică regulile VITALE pe care trebuie să le respecți ca pieton, după ce o femeie a fost spulberată pe ZEBRĂ de un șofer teribilist
Titi Aur îți explică regulile VITALE pe care trebuie să le respecți ca...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

După ce aeronava a fost golită s-a intervenit pentru a identifica și remedia problema. Aeronava implicată era un Boeing 737 Max, care fusese livrat companiei low-cost Ryanair cu doar 12 zile înainte, la data de 30 septembrie 2025.

Cauzele apariției fumului nu sunt, deocamdată, cunoscute. Un purtător de cuvânt al Aeroportului Cracovia a precizat că sunt în desfășurare „inspecții din partea autorităților”, fără alte detalii privind un posibil început de incendiu ori o defecțiune tehnică.

În urma celor întâmplate, cei 160 de pasageri au trecut prin momente grele. Pe lângă panica inițială, aceștia au avut și de așteptat ore întregi până când o altă aeronavă i-a dus la destinație. Potrivit informațiilor furnizate, pasagerii au așteptat șase ore până la îmbarcarea într-un zbor înlocuitor.

Vești de ULTIMA ORĂ de la spital despre consilierul AUR implicat în accidentul aviatic de la Iași. Familia se roagă pentru el

Un turist din America a nimerit la pelerinajul de Sf. Parascheva și a reacționat instant: „Să vezi toată ţara adunându-se…”

Tags:
Iți recomandăm
Test de logică | Identificați cele 4 greșeli din această poză!
Știri
Test de logică | Identificați cele 4 greșeli din această poză!
Cum a reacționat Adi Minune când a văzut ce face Karmen la Asia Express: „Ești…”
Știri
Cum a reacționat Adi Minune când a văzut ce face Karmen la Asia Express: „Ești…”
Trump îi acordă postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii activistului conservator Charlie Kirk
Mediafax
Trump îi acordă postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii activistului conservator Charlie Kirk
Titi Aur îți explică regulile VITALE pe care trebuie să le respecți ca pieton, după ce o femeie a fost spulberată pe ZEBRĂ de un șofer teribilist
Gandul.ro
Titi Aur îți explică regulile VITALE pe care trebuie să le respecți ca...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a...
Prima țară din UE care introduce ziua de lucru de 13 ore: muncitorii din fabrici, magazine și hoteluri vor lucra ture mai lungi
Adevarul
Prima țară din UE care introduce ziua de lucru de 13 ore: muncitorii...
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore:...
HOROSCOP 15 octombrie 2025. Adevăruri care ies la lumină și decizii de neratat!
Mediafax
HOROSCOP 15 octombrie 2025. Adevăruri care ies la lumină și decizii de neratat!
Parteneri
Cum se menține Anna Lesko într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a încântat fanii cu imagini incendiare! “Secretul” ei alimentar
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum se menține Anna Lesko într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a încântat...
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Click.ro
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
WOWBiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani,...
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați...
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
Digi 24
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi...
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă...
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă...
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de...
VIDEO Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a dat primele declarații! O tânără mamă a fost ucisă, iar fetița ei se află în stare critică la spital
kfetele.ro
VIDEO Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a...
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant...
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în...
Două produse electrice Parkside, la Lidl, pentru grădină și curte, perfecte toamna
go4it.ro
Două produse electrice Parkside, la Lidl, pentru grădină și curte, perfecte toamna
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e ministerul cu cele mai mari indemnizații
Fanatik.ro
Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e...
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
Fanatik.ro
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
Călin Georgescu, întâmpinat cu urale la Iași. A făcut anunțul care dă din nou speranțe susținătorilor: O mare onoare pentru mine!
Capital.ro
Călin Georgescu, întâmpinat cu urale la Iași. A făcut anunțul care dă din nou speranțe...
Cine e soțul Marei Bănică. Bogdan locuiește în Germania și este putred de bogat De ce nu vrea sub nicio formă să se afișeze în public alături de vedetă!
Romania TV
Cine e soțul Marei Bănică. Bogdan locuiește în Germania și este putred de bogat De...
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Go4Games
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Inundație la bloc. Proprietarii de apartamente sunt obligați să plătească. Vecinul îți poate deschide proces civil
Capital.ro
Inundație la bloc. Proprietarii de apartamente sunt obligați să plătească. Vecinul îți poate deschide proces...
Boala de care suferă tot mai mulți oameni. Simptomele sunt ignorate în majoritatea cazurilor
evz.ro
Boala de care suferă tot mai mulți oameni. Simptomele sunt ignorate în majoritatea cazurilor
Ninge sau nu iarna asta în România? Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru decembrie, ianuarie și februarie, în București
Gandul.ro
Ninge sau nu iarna asta în România? Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru decembrie, ianuarie și februarie,...
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
as.ro
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum...
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă...
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
radioimpuls.ro
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești...
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0...
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături periculoase cu Horațiu Potra
Fanatik.ro
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături periculoase...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de logică | Identificați cele 4 greșeli din această poză!
Test de logică | Identificați cele 4 greșeli din această poză!
BANCUL ZILEI | Ce este autocorect-ul
BANCUL ZILEI | Ce este autocorect-ul
Cum a reacționat Adi Minune când a văzut ce face Karmen la Asia Express: „Ești…”
Cum a reacționat Adi Minune când a văzut ce face Karmen la Asia Express: „Ești…”
Câte clase are Alina Pușcău, de fapt. Motivul pentru care a abandonat școala actuala concurentă ...
Câte clase are Alina Pușcău, de fapt. Motivul pentru care a abandonat școala actuala concurentă Asia Express 2025 de la Antena 1
BANC | Cine este sora lui Bulă, de fapt
BANC | Cine este sora lui Bulă, de fapt
Horoscop 15 octombrie 2025. Zodia care are conflicte acasă, cu partenerul
Horoscop 15 octombrie 2025. Zodia care are conflicte acasă, cu partenerul
Vezi toate știrile
×