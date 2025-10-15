Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați de urgență

Momente de panică pentru pasagerii unui curse Ryanair. Imediat după îmbarcare, aceștia au fost evacuați de urgență. Cabina aeronavei s-a umplut de fum, așa că personalul a decis imediat evacuare. 160 de pasageri au fost scoși din avion și au așteptat ore bune până și-au reluat zborul. Cum s-a întâmplat totul?

La data de 12 octombrie 2025, 160 de pasageri au fost evacuați dintr-un avion Boeing 737 MAX al companiei Ryanair pe aeroportul din Cracovia, Polonia. Evacuarea de urgență a avut loc după ce fum a fost detectat în cabină și în cabina de pilotaj, chiar înainte de decolare.

Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării

Au fost momente de groază pentru pasagerii cursei Cracovia (Polonia) – Bristol (Marea Britanie). Duminică, 12 octombrie, un avion Boeing 737 Max operat de Ryanair a fost oprit la rulaj pe pista de decolare după ce echipajul a simțit un miros puternic de fum în cabină.

După ce a sesizat pericolul, conform procedurilor, comandantul a dispus imediat evacuarea de urgență. Astfel, toți cei 160 de pasageri au părăsit aeronava pe toboganele de salvare, imediat după îmbarcare. După evacuare, oamenii au fost conduși înapoi în terminal.

După ce aeronava a fost golită s-a intervenit pentru a identifica și remedia problema. Aeronava implicată era un Boeing 737 Max, care fusese livrat companiei low-cost Ryanair cu doar 12 zile înainte, la data de 30 septembrie 2025.

Cauzele apariției fumului nu sunt, deocamdată, cunoscute. Un purtător de cuvânt al Aeroportului Cracovia a precizat că sunt în desfășurare „inspecții din partea autorităților”, fără alte detalii privind un posibil început de incendiu ori o defecțiune tehnică.

În urma celor întâmplate, cei 160 de pasageri au trecut prin momente grele. Pe lângă panica inițială, aceștia au avut și de așteptat ore întregi până când o altă aeronavă i-a dus la destinație. Potrivit informațiilor furnizate, pasagerii au așteptat șase ore până la îmbarcarea într-un zbor înlocuitor.

