Vești de ULTIMA ORĂ de la spital despre consilierul AUR implicat în accidentul aviatic de la Iași. Familia se roagă pentru el

Apar noi informații despre accidentul aviatic produs sâmbătă, în apropierea unei unități militare din Iași. Starea victimelor este urmărită cu atenție de medici. Pilotul avionului, arhitectul Marian Jan Chirița, consilier local AUR și președintele Comisiei de Urbanism din Iași, rămâne în stare critică după ce a suferit răni extrem de grave.

Medicii de la Spitalul „Sfântul Spiridon” au fost nevoiți să îi amputeze ambele picioare pentru a-i salva viața. Intervenția chirurgicală a avut loc imediat după ce bărbatul a fost adus la unitatea medicală, iar luni urmează să fie supus unei noi operații, de această dată din cauza arsurilor severe care îi acoperă jumătate din suprafața corpului.

Vești despre starea victimelor

Alături de el se afla și un pasager, polițist de 51 de ani, care a scăpat cu viață și este acum internat în același spital, în stare stabilă. El a suferit policontuzii și este monitorizat de cadrele medicale. Impactul avionului cu solul a fost devastator.

„Au intervenit echipaje de la SMURD şi ambulanţă pentru salvarea celor doi bărbaţi care se aflau în acest avion prăbuşit de la 150 de metri înălţime. A existat şi o explozie în momentul aterizării la sol”, a declarat medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi, potrivit news.ro.

Chirița era un pasionat al zborului, deținea avionul de mai mulți ani și era considerat un pilot experimentat de prietenii săi. Despre experiența și precauția lui a vorbit și liderul AUR Iași, Marius Ostaficiuc:

„Marian Jan Chiriță era un pilot cu foarte multe ore la activ. Avea un avion personal, era foarte recunoscut, să spunem așa. Dacă nu săptămânal, măcar la două-trei săptămâni. Cu siguranță făcea una-două zboruri pe săptămână. Nu știu ce s-a întâmplat, avionul era într-o stare foarte bună. Și eu personal am zburat cu el. Un tip precaut în momentul în care se pregătea de zbor, respecta toate indicațiile, toate procedurile. Cred că doar o defecțiune tehnică a făcut ca această tragedie să aibă loc”, a spus Ostaficiuc.

Familia și apropiații consilierului se roagă acum pentru ca acesta să reziste și să treacă peste această cumpănă cumplită.

