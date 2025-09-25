Accident aviatic! Un avion s-a prăbușit în timpul decolării și există supraviețuitori

Scene dramatice miercuri, 24 septembrie, pe Aeroportul Internațional Simon Bolivar, cel mai important din Venezuela, aflat în apropiere de Caracas. Un avion privat s-a prăbușit în momentul decolării. Ce s-a întâmplat cu pasagerii, vezi în rândurile de mai jos.

Avionul privat de tip Bombardier Learjet 55, cu înmatricularea YV3440, s-a prăbușit chiar în timpul decolării, transformând pista într-un loc al tragediei.

Un avion s-a prăbușit în timpul decolării

Conform agenției de aviație civilă din Venezuela, doi pasageri au fost salvați și se află în stare stabilă după ce au primit îngrijiri medicale. Imaginile postate pe rețelele de socializare au arătat un nor dens de fum ridicându-se din zona aeroportului imediat după accident.

Noile informații oferite de site-ul AIR Live arată însă o realitate mai gravă: la bord se aflau cel puțin patru persoane, iar doi dintre ele, pilotul Riger Bermudez și copilotul David Daza, și-au pierdut viața. Echipele de urgență au intervenit rapid la fața locului, dar nu i-au mai putut salva pe cei doi membri ai echipajului.

Primele ipoteze privind cauza prăbușirii indică faptul că aeronava ar fi ieșit de pe pistă în timpul decolării. Condițiile meteorologice nefavorabile, inclusiv vânturile puternice, sunt luate în calcul ca factor posibil, însă ancheta oficială este abia la început.

Două vieți au fost salvate, dar accidentul de miercuri aduce din nou în prim-plan fragilitatea zborurilor private și riscurile ridicate ale aviației, mai ales în condiții de vreme instabilă.

🚨 A Bombardier Learjet 55 (registration YV3440) crashed at Simón Bolívar International Airport (Maiquetía) in La Guaira, Venezuela, while attempting takeoff. People onboard included Riger Bermúdez, a Venezuelan pilot based in Nebraska, U.S., and David Daza. Flight data show… pic.twitter.com/64XDNAo92l — American Press 🗽 (@americanspress) September 24, 2025

