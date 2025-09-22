Panică în avion, la Cluj Napoca, după ce controlorul de trafic adormise. Ce s-a întâmplat cu pasagerii

Un incident care a băgat spaima în pasagerii unui avion a avut loc la Cluj-Napoca. Aeronava se pregătea de aterizare, dar în loc să coboare pe pistă a început să se învârtă în cerc, timp de mai bine de 10 minute. Motivul? Controlorul de trafic nu a răspuns apelurilor, pentru că adormise în timpul serviciului.

La Cluj-Napoca, pilotul unei aeronave pline cu zeci de oameni a trăit clipe de coșmar atunci când turnul de control a rămas complet tăcut. 11 minute a așteptat în aer un răspuns, timp în care scenariile negre nu i-au dat pace. Abia acum, la o lună și jumătate distanță, s-a aflat adevărul: cel care trebuia să coordoneze aterizarea a fost găsit dormind.

Panică în avion, la Cluj Napoca, după ce controlorul de trafic adormise

Incidentul s-a petrecut în urmă cu câteva săptămâni, însă cazul a fost făcut public abia acum. Totul s-a întâmplat pe un zbor al unei companii low-cost. Înainte de aterizare, echipajul aeronavei a încercat să ia legătura cu turnul de control de la Cluj și a cerut permisiunea de a ateriza. Însă, nimeni nu a răspuns.

Situația a devenit și mai suspectă în momentul în care piloții au observat că nici măcar luminile de ghidaj de pe pistă nu erau aprinse. Aeronava a fost nevoită să survoleze zona mai bine de 10 minute, timp în care pasagerii, deși nu știau exact ce se întâmplă, simțeau că ceva nu este în regulă și s-au panicat.

În cele din urmă, echipajul a apelat la Centrul de coordonare a traficului aerian din București, care a reușit să ia legătura prin telefon cu cei de la Cluj. Abia după 11 minute avionul a primit permisiunea de aterizare și a ajuns în siguranță la sol.

Investigația internă realizată de ROMATSA a confirmat că responsabilul din turnul de control, un angajat fără prea multă experiență, adormise în timpul programului. Oboseala acumulată ar fi fost cauza, spun oficialii.

Totuși, pentru piloți și pentru cei care se aflau la bord, acele minute de liniște totală din turnul de control au părut o eternitate. Deși evenimentul a avut loc luna trecută, autoritățile nu l-au făcut public pe loc. Informațiile au ieșit la iveală abia acum.

