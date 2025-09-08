Incident șocant în timpul unui zbor Ryanair. Pilotul, nevoit să aterizeze de urgență după ce un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușile de urgență în aer

Incident neașteptat în timpul unui zbor Ryanair! Pilotul a fost nevoit să aterizeze de urgență, după un scandal între pasageri. Un bărbat care s-ar fi aflat sub influența alcoolului a recurs la un gest neașteptat. Ceilalți oameni aflați la bord s-au speriat și au încercat să îl imobilizeze. Află, în articol, toate detaliile!

În urmă cu doar câteva zile, un avion care plecase din Bournemouth, Anglia, cu destinația Girona, Spania, a aterizat de urgență pe aeroportul din Toulouse, Franța. Pilotul a luat această decizie, după ce un bărbat aflat la bord a început să strige că vrea să coboare şi a încercat să deschidă uşa de urgenţă în aer. Speriați, câțiva pasageri au intervenit imediat și l-au imobilizat la podea, legându-l cu o centură legată în jurul gleznelor.

Incidentul de la bordul Ryanair a fost traumatizant pentru pasageri

Bărbatul recalcitrant ar fi consumat băuturi alcoolice, potrivit martorilor. Îmbrăcat într-un tricou alb și pantaloni scurți portocalii, acesta i-a speriat teribil pe ceilalți pasageri ai zborului. Oamenii legii au fost anunțați în legătură cu incidentul și l-au așteptat pe aeroportul din Toulouse.

În presa străină a apărut și un filmuleț în care se observă că bărbatul nu s-a calmat nici în fața polițiștilor. Acesta a încercat să se împotrivească în timp ce 13 polițiști francezi îl escortau pe pista aeroportului.

Martorii au relatat că incidentul a fost unul traumatizant. Multe persoane au început să plângă în avion, iar unii oameni au suferit chiar și atacuri de panică. Astfel, întreaga scenă a fost una de-a dreptul dramatică.

„Întregul incident a fost extrem de traumatizant. Bărbatul a intrat la toaletă și, ulterior, a încercat să deschidă una dintre ușile de urgență. Apoi s-a dus să încerce cealaltă ușă, strigând Vreau să cobor. Atunci a izbucnit un scandal uriaş”/ „Au început să se bată în mijlocul avionului. A durat aproximativ 30 de minute, abia trei persoane au reuşit să-l țină sub control. A fost groaznic, era sânge peste tot. Oamenii țipau și plângeau”, au spus doi pasageri, potrivit Daily Mail.

Avionul și-a continuat zborul către Girona, după ce pasagerul recalcitrant a fost reținut de către autorități pe aeroportul din Toulouse. Oamenii aflați la bordul avionului Ryanair au ajuns la destinație cu aproximativ două ore întârziere.

