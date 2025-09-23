O româncă a rămas blocată într-un avion, după un atac cu drone. Ce se auzea, pe filmare, în timpul haosului de pe aeroportul din Copenhaga

O româncă a trecut prin momente dificile pe aeroportul din Copenhaga, după ce un atac cu drone a paralizat temporar traficul aerian. Incidentul, considerat de autoritățile daneze cel mai grav asupra infrastructurii critice din țară, a dus la suspendarea tuturor decolărilor și aterizărilor timp de aproape patru ore.

Peste 100 de curse au fost anulate sau întârziate, iar mii de pasageri au rămas blocați în aeronave sau în terminale, fără explicații clare privind reluarea zborurilor. Printre cei afectați s-a numărat și o româncă, aflată la bordul unui avion care nu a mai putut decola. Ea s-a filmat în timpul așteptării, surprinzând în fundal mesajul echipajului.

„Aeroportul din Copenhaga este estimat închis aproximativ două ore până se va rezolva problema cu dronele. Vă cerem scuze pentru această neplăcere și, după ce vom ateriza, vom primi mai multe informații și de la companie și de la controlul de trafic aerian”, a fost mesajul transmis.

Autoritățile au început cercetările

Autoritățile suspectează că survolul cu drone de mari dimensiuni ar putea fi legat de acțiuni similare atribuite Rusiei, desfășurate în mai multe state europene. Situația a provocat haos în rândul pasagerilor și a determinat și închiderea temporară a aeroportului din Oslo.

În dimineața zilei de 23 septembrie, atât aeroportul din Copenhaga, cât și cel din Oslo și-au reluat activitatea, însă ancheta privind atacul rămâne în desfășurare.

„Consider că este un atac grav împotriva infrastructurii critice din Danemarca. Nu pot exclude varianta că este vorba de Rusia”, a declarat Mette Frederiksen, premierul Danemarcei.

După ce trei avioane rusești Mig au pătruns timp de 12 minute în spațiul aerian al Estoniei, țara baltică a solicitat activarea Articolului 4 NATO. Miniștrii Apărării din cele 32 de state membre s-au reunit și au transmis un mesaj de solidaritate, subliniind că „NATO va apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat”, după cum a declarat secretarul general Mark Rutte.

