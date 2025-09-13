Cu ce se ocupă soțul Marei Bănică, de fapt. Cei doi au împreună o fetiță: ”Ne-am cunoscut în avion. Eu n-am crezut că e român”

Mara Bănică, una dintre cele mai cunoscute jurnaliste și prezențe TV din România, a fost mereu rezervată când a venit vorba de viața personală. Deși este căsătorită cu un bărbat cu o carieră impresionantă, vedeta a preferat să-l țină departe de lumina reflectoarelor. Totuși, povestea felului în care s-au cunoscut seamănă cu o scenă dintr-un film romantic.

Mara și-a ținut mereu familia departe de ochii publicului. Totuși, povestea modului în care și-a întâlnit soțul este una dintre cele mai interesante mărturisiri pe care le-a făcut despre viața personală.

Cum și-a cunoscut Mara Bănică soțul

Totul a început într-un avion spre Frankfurt. Mara nu și-a dat seama la început că bărbatul de lângă ea era român, iar primul schimb de replici a fost chiar în engleză. A urmat un moment amuzant, care a spart gheața și i-a făcut să intre în vorbă.

„Ne-am cunoscut într-un avion. Eu n-am crezut că e român, mergeam la Frankfurt și aveam loc lângă el. Eu i-am zis „Thank you!”, că n-am crezut că e român și el mi-a zis „You are welcome!”. Pe soțul meu l-a bufnit râsul și am intrat în vorbă și așa ne-am cunoscut. Am început să mă joc pe telefon și la un moment dat mi s-a părut că sforăie și am zis că-l filmez să-l pun pe Facebook.”, spunea Mara Bănică pentru viva.ro.

În realitate, nu soțul era cel care sforăia, ci un alt pasager, iar asta a stârnit și mai multă veselie între cei doi. De acolo a pornit legătura lor, iar Mara recunoaște că de atunci au început să petreacă tot mai mult timp împreună.

„Când m-am uitat, nu el sforăia, ci alt domn din spate și am zis să-l filmez. Pe soțul meu l-a bufnit râsul și am intrat în vorbă și așa ne-am cunoscut. M-a condus la hotelul unde eram cazată și am făcut schimb de numere de telefon. M-a fascinat că fusese în studenție, avusese o bursă în China și îmi spunea că lui îi place foarte mult Asia și am avut o contrazicere că mie nu-mi plăcea. Am început să vorbim și să fac drumuri tot mai dese pe la Frankfurt și asta a fost”, a continuat.

Deși trăiesc o relație la distanță, cu multe drumuri între România și Germania, Mara spune că au fost asumați încă de la început. Soțul ei, director al unei multinaționale cu sute de angajați, are un program extrem de încărcat, iar ei se văd doar câteva zile la câteva săptămâni.

„Soțul meu conduce o multinațională în Germania și, din păcate, ne vedem la două-trei săptămâni când vine acasă, trei-patru zile, să stea cu noi, dar relația asta este foarte asumată și așa a fost de la început, pentru că noi suntem oameni maturi. Nu știu cât o să o mai ținem așa, dar, momentan, asta e situația. E un tip foarte serios, conduce o firmă cu 800 de oameni, e extraordinar de deștept. În momentul în care se va naște fetița, va veni acasă. La un moment dat, am discutat să nasc în Germania, dar, din cauza pandemiei, au picat toate planurile, așa că am să nasc în țară, la o clinică privată. Eu zic că o să fie bine”, spunea jurnalista pentru fanatik.

