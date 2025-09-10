Mara Bănică, mamă modernă! Cum își trimite fiul la culcare folosind o aplicație mobilă

Mara Bănică îmbină tradiționalul cu tehnologia atunci când vine vorba de educația copiilor. Prezentatoarea TV, acum și concurentă în Asia Express, recunoaște că rolul de mamă nu e mereu simplu, mai ales de când fiul ei a ajuns la vârsta adolescenței și începe să își dorească independență. Tocmai de aceea, vedeta a găsit metode ingenioase prin care să mențină ordinea în casă și să îi impună reguli clare.

Una dintre provocările cu care se confruntă este gestionarea timpului petrecut de băiat pe calculator și telefon. Pentru a-l educa corespunzător, Mara Bănică folosește o aplicație mobilă care îi oprește curentul în cameră la o oră stabilită. În felul acesta, adolescentul e nevoit să lase computerul deoparte și să respecte ora de culcare. În plus, vedeta a stabilit ca telefonul să fie predat în fiecare seară la ora 11.

Mara Bănică, mamă modernă

Dincolo de programul strict, Mara mărturisește că se mai lovește și de altă situație tipică vârstei: cererile constante de bani pentru aplicații și muzică. Chiar dacă uneori replicile fiului ei o amuză sau o uimesc, spune cu mândrie că are copii buni și speră să rămână mereu așa.

„Am un program pe telefon și opresc curentul la el în cameră, la o anumită oră. Orice electrician vă poate ajuta. Merge wireless și nu se oprește decât la el în cameră. Se opresc doar prizele. Asta înseamnă computer, pa. Cât despre telefon, îl predă. La ora 11 seara este predat. Problema sunt banii. Cere încontinuu bani. Sunt aplicații din acestea. Îi spun: Iar vrei 33 de lei? Și îmi spune: Mama, sunt pentru muzică. Eu fără muzică nu pot să trăiesc. Îmi dă niște răspunsuri… Dar este copil bun. Dumnezeu mi-a dat copii buni. Sper să și rămână oameni cum se cade, pentru că asta contează la sfârșitul vieții, cred eu.”, a declarat Mara Bănică pentru spynews.ro.

