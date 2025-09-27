Acasă » Știri » BREAKING! Un avion s-a prăbușit în Iași! Printre pasageri, un politician AUR

BREAKING! Un avion s-a prăbușit în Iași! Printre pasageri, un politician AUR

De: Irina Rasoveanu 27/09/2025 | 18:46
BREAKING! Un avion s-a prăbușit în Iași! Printre pasageri, un politician AUR
Accident aviatic/ Sursa foto reprezentativă: Pixabay

Știre de ultimă oră! Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la Iași, în apropierea unei unități militare de pe raza municipiului, în satul Dancu. Printre pasageri se afla și arhitectul Marian Jan Chiriță, consilier local al partidului naționalist AUR. La fața locului s-au deplasat și echipajele de salvare. Potrivit primelor informații, politicianul este grav rănit. 

Sâmbătă, 27 septembrie 2025, un nou accident aviatic a avut loc în România. Un avion de mici dimensiuni, în care se aflau doi bărbați de 51 și 55 de ani, s-a prăbușit în satul Dancu, comuna Holboca, în apropiere de Iași.

Ce au transmis autoritățile despre accidentul din Iași

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în apropierea unei unități militare de pe raza municipiului Iași. La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor calificat şi două echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi.

Echipajele de salvare au găsit aeronava prăbușită și doi bărbați grav răniți, în vârstă de 51 și 55 de ani. Unul dintre pasageri este arhitectul Marian Jan Chiriță, consilier local al partidului naționalist AUR.

Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

„Dragi prieteni, am aflat cu mare îngrijorare faptul că Marian Jan Chirita, membru al organizației AUR Iași și consilier local, a suferit astăzi un grav accident aviatic și se află în stare critică. În aceste momente, gândurile noastre se îndreaptă cu toată solidaritatea către el și familia sa. Îi dorim multă putere, răbdare și o recuperare cât mai grabnică.

În accidentul aviatic s-a mai aflat o persoană. Ambii au fost transportați la Spitalul Sf. Spiridon pentru asistență medicală de urgență. Toate rugăciunile noastre sunt îndreptate către ei pentru o recuperare rapidă!”, au transmis reprezentanții AUR Iași.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, cei doi bărbați urmează să fie evaluați medical și ținuți sub atentă supraveghere. Ambii s-au ales cu răni grave în urma impactului puternic.

„Pacienții implicați în accidentul aviatic sunt în drum spre Sf. Spiridon, datele inițiale 1. BARBAT 55 de ani, TCC cu PC, arsuri grad 3-4 membre inferiore și arsuri grad 2-3 abdomen și torace inferior 2. Barbat 51 de ani Policontuzionat, contuzie toraco abdominala (hematom abdominal hipocodrul stâng)”, au declarat reprezentanții ISU Iași pentru BZI.

Între timp, autoritățile încearcă să afle cauza exactă a prăbușirii avionului. Conform primelor informații, motorul ar fi cedat după ce aeronava a decolat. Totuși, se fac în continuare cercetări amănunțite.

Citește și: Accident aviatic! Un avion s-a prăbușit în timpul decolării și există supraviețuitori

