Explozie la o rafinărie din Ploiești! Un bărbat de 47 de ani a fost rănit grav

O explozie de proporții s-a produs astăzi, 20 octombrie, la o rafinărie din Ploiești, fără a fi urmată de un incendiu. În urma acestui incident, un bărbat a a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Un incident destul de grav s-a petrecut astăzi, la o rafinărie din Ploiești. Din fericire, explozia nu a fost urmată de un incendiu. Victima, un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost transportat de urgență la UPU Ploiești pentru îngrijiri medicale de specialitate. Potrivit primelor informații, acesta ar fi suferit un traumatism traumatism cranio-facial și o leziune la piciorul stâng.

Explozia s-a produs în incinta rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești, conform news.ro. Aceasta va fi închisă pentru următoarele 45 de zile pentru revizia capitală, care va fi făcută între 17 octombrie-30 noiembrie.

„Explozie, neurmată de incendiu, produsă pe amplasamentul unui operator economic situat pe strada Mihai Bravu, municipiul Ploieşti. Am intervenit cu un echipaj de terapie intensivă mobilă pentru evaluarea, tratamentul şi transportul unui bărbat în vârstă de 57 de ani, conştient, ce prezenta un traumatism cranio-facial şi un traumatism la nivelul membrului inferior stâng”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Deflagrația s-a produs luni, în jurul orei 11:47. O femeie în vârstă de 39 de ani a fost cea care a sunat la 112.

„Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 58 de ani, angajat al societăţii comerciale, în timp ce efectua lucrări de reparaţii, ar fi fost lovit de capacul din beton al unui canal de vizitare, capac aruncat în urma unei explozii provocate de acumularea de gaze generate de scurgerea unor deşeuri în canalul respectiv”, informează Poliţia Prahova.

Acest incident s-a petrecut după ce în urmă cu doar câteva zile, a avut loc o explozie puternică în sectorul 5 al Capitalei. În urma acestei explozii puternice au murit trei persoane, printre care și o tânără de 24 de ani care era însărcinată. Totul ar fi pornit în urma unor scurgeri de gaze din locuința unei avocate, care și aceasta și-a pierdut viața.

