Acasă » Știri » Surpriză colosală! Ce a descoperit un locatar dintr-un apartament din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și…

Surpriză colosală! Ce a descoperit un locatar dintr-un apartament din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și…

De: Irina Rasoveanu 08/11/2025 | 22:57
Sursă foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Noi probleme pentru locatarii blocului din Rahova, afectat de explozie! Oamenii acuză autoritățile că nu asigură paza corespunzătoare a apartamentelor și se tem că bunurile le-ar putea fi furate. Un bărbat i-a surprins pe polițiști în timp ce dormeau în mașini de mai multe ori. Problema a fost discutată și într-o ședință organizată de Primăria Capitalei. Află, în articol, toate detaliile!

În urma exploziei care a avut loc, în data de 17 octombrie 2025, în Rahova, doar oamenii care locuiesc în blocurile mai îndepărtate de locul tragediei s-au putut întoarce acasă. Totuși, nici eu nu pot locui încă în apartamente pentru că trebuie să contracteze companii care să verifice starea rețelelor electrice și de gaz. Între timp, zona este păzită de polițiști, însă oamenii acuză că bunurile lor nu sunt în siguranță.

Ce acuzații au adus locatarii blocului din Rahova

Locatarii blocului din Rahova, afectat de explozie, sunt supărați că nu știu când vor putea reveni în locuințe pentru a începe reparațiile. Între timp, aceștia s-au confruntat și cu alte probleme, susținând că bunurile din apartamente nu sunt în siguranță.

Oamenii i-au acuzat pe polițiști că nu sunt atât de vigilenți precum ar trebui. Mai mult decât atât, un bărbat a surprins o doamnă care ar trebui să asigure paza imobilului în timp ce dormea în mașină, pe timpul nopții.

Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...

„Era o singură doamnă în mașina de Poliție care dormea. Am trezit-o eu din somn să întreb dacă mai e vreun alt echipaj”, a spus bărbatul.

De asemenea, bărbatul a mărturisit că nu este prima dată când îi surprinde dormind pe cei care ar trebui să asigure paza blocului. Problema a stârnit îngrijorări în rândul mai multor locatari, mai ales după ce jandarmeria și-a retras echipajele care patrulau.

„Eu nu văd față de cum erau atunci 50 de polițiști pe metru pătrat, sunt doi pe tot blocul. Dacă doi polițiști sau doi jandarmi sunt ok pentru toată suprafața, ce pot să zic eu? ”/ „Poliția își face treaba câte agitație, după aceea se retrag”, au spus câțiva locatari.

Locatarii au expus problema și în ședința organizară de Primăria Capitalei pentru a se discuta despre stadiul expertizei și punerea în siguranță a blocului. Pe de altă parte, polițiștii au susținut că își fac treaba așa cum trebuie.

„Suntem noi, sunt posturi, este scara 1, scara 2, scara 3, scara 4. În mașină nu prea stăm, în mașină nu stăm. Deci patrulăm, se cere buletinul de la fiecare persoană care vine la bloc, la apartament, se notează pe un caiet. La fel de vigilenți (n.r. sunt și noaptea)”, a spus un polițist care asigură paza blocului din Rahova.

Citește și: Inspectoratul de Stat în Construcții menține restricțiile la Liceul Bolintineanu după explozia din Rahova

A venit răspunsul OFICIAL! De ce a explodat, de fapt, blocul din Rahova

Tags:
Iți recomandăm
Femeia de 69 de ani, lovită de cablul STB, a murit. Ea se afla internată în stare gravă la Spitalul Pantelimon
Știri
Femeia de 69 de ani, lovită de cablul STB, a murit. Ea se afla internată în stare gravă…
Doliu în PSD! Fostul deputat a murit răpus de o boală nemiloasă
Știri
Doliu în PSD! Fostul deputat a murit răpus de o boală nemiloasă
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la Miami
Mediafax
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la...
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Gandul.ro
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori sub pragul sărăciei”
Adevarul
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori...
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din...
O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile la Drobeta Turnu Severin
Mediafax
O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile la Drobeta...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
A comis-o din nou! Senatorul cu CV fals, ținta Poliției!
Digi 24
A comis-o din nou! Senatorul cu CV fals, ținta Poliției!
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Gandul.ro
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Îl recunoști? Sportivul celebru din România tocmai și-a făcut implant de păr
Îl recunoști? Sportivul celebru din România tocmai și-a făcut implant de păr
Femeia de 69 de ani, lovită de cablul STB, a murit. Ea se afla internată în stare gravă la Spitalul ...
Femeia de 69 de ani, lovită de cablul STB, a murit. Ea se afla internată în stare gravă la Spitalul Pantelimon
Doliu în PSD! Fostul deputat a murit răpus de o boală nemiloasă
Doliu în PSD! Fostul deputat a murit răpus de o boală nemiloasă
(P) Cum să identifici un trening de bărbați calitativ? 10 sfaturi utile
(P) Cum să identifici un trening de bărbați calitativ? 10 sfaturi utile
Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct ...
Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct în timpul programului
Jean de la Craiova s-a botezat în Iordan. Trăirea din Țara Sfântă l-a marcat profund: “A fost revelator”
Jean de la Craiova s-a botezat în Iordan. Trăirea din Țara Sfântă l-a marcat profund: “A fost revelator”
Vezi toate știrile
×