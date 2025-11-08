Surpriză colosală! Ce a descoperit un locatar dintr-un apartament din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și…

Noi probleme pentru locatarii blocului din Rahova, afectat de explozie! Oamenii acuză autoritățile că nu asigură paza corespunzătoare a apartamentelor și se tem că bunurile le-ar putea fi furate. Un bărbat i-a surprins pe polițiști în timp ce dormeau în mașini de mai multe ori. Problema a fost discutată și într-o ședință organizată de Primăria Capitalei. Află, în articol, toate detaliile!

În urma exploziei care a avut loc, în data de 17 octombrie 2025, în Rahova, doar oamenii care locuiesc în blocurile mai îndepărtate de locul tragediei s-au putut întoarce acasă. Totuși, nici eu nu pot locui încă în apartamente pentru că trebuie să contracteze companii care să verifice starea rețelelor electrice și de gaz. Între timp, zona este păzită de polițiști, însă oamenii acuză că bunurile lor nu sunt în siguranță.

Ce acuzații au adus locatarii blocului din Rahova

Locatarii blocului din Rahova, afectat de explozie, sunt supărați că nu știu când vor putea reveni în locuințe pentru a începe reparațiile. Între timp, aceștia s-au confruntat și cu alte probleme, susținând că bunurile din apartamente nu sunt în siguranță.

Oamenii i-au acuzat pe polițiști că nu sunt atât de vigilenți precum ar trebui. Mai mult decât atât, un bărbat a surprins o doamnă care ar trebui să asigure paza imobilului în timp ce dormea în mașină, pe timpul nopții.

„Era o singură doamnă în mașina de Poliție care dormea. Am trezit-o eu din somn să întreb dacă mai e vreun alt echipaj”, a spus bărbatul.

De asemenea, bărbatul a mărturisit că nu este prima dată când îi surprinde dormind pe cei care ar trebui să asigure paza blocului. Problema a stârnit îngrijorări în rândul mai multor locatari, mai ales după ce jandarmeria și-a retras echipajele care patrulau.

„Eu nu văd față de cum erau atunci 50 de polițiști pe metru pătrat, sunt doi pe tot blocul. Dacă doi polițiști sau doi jandarmi sunt ok pentru toată suprafața, ce pot să zic eu? ”/ „Poliția își face treaba câte agitație, după aceea se retrag”, au spus câțiva locatari.

Locatarii au expus problema și în ședința organizară de Primăria Capitalei pentru a se discuta despre stadiul expertizei și punerea în siguranță a blocului. Pe de altă parte, polițiștii au susținut că își fac treaba așa cum trebuie.

„Suntem noi, sunt posturi, este scara 1, scara 2, scara 3, scara 4. În mașină nu prea stăm, în mașină nu stăm. Deci patrulăm, se cere buletinul de la fiecare persoană care vine la bloc, la apartament, se notează pe un caiet. La fel de vigilenți (n.r. sunt și noaptea)”, a spus un polițist care asigură paza blocului din Rahova.

Citește și: Inspectoratul de Stat în Construcții menține restricțiile la Liceul Bolintineanu după explozia din Rahova

A venit răspunsul OFICIAL! De ce a explodat, de fapt, blocul din Rahova