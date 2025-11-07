Inspectoratul de Stat în Construcții menține restricțiile la Liceul Bolintineanu după explozia din Rahova

Situația de la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din sectorul 5, București, se află din nou în atenția autorităților, după ce Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a emis un nou document în urma verificărilor efectuate la finalul lunii octombrie.
Deși anterior părea că elevii pot reveni la cursuri în zona neafectată de explozia produsă în Rahova, ultimul raport tehnic recomandă menținerea restricțiilor de acces până la finalizarea lucrărilor de punere în siguranță.
Ce au constatat experții tehnici: potrivit documentului întocmit de experții tehnici atestați MDLPA, în urma vizitei din 31 octombrie 2025, au fost identificate următoarele aspecte:
În baza concluziilor raportului tehnic înregistrat la data de 4 noiembrie 2025, Inspectoratul de Stat în Construcții reține următoarele:
”În baza concluziilor Raportului tehnic întocmit de echipa experților tehnici atestați MDLPA înregistrat în data de 04.11.2025, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. reține faptul că restricțiile privind accesul în curtea liceului, în sălile de clasă și pe casa scării adiacente fațadei sud, la toate nivelurile, se vor menține pe toată zona adiacentă clădirii unde s-a produs deflagrația. Restricționarea accesului în zonele sus-menționate se va menține până la finalizarea lucrărilor de punere în siguranță a blocului avariat de explozie”.
În plus, fisurile observate pe casa scării urmează să fie investigate, pentru a se stabili dacă acestea se propagă în elementele structurii de rezistență a clădirii.