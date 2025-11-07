Acasă » Exclusiv » Inspectoratul de Stat în Construcții menține restricțiile la Liceul Bolintineanu după explozia din Rahova

De: Keva Iosif 07/11/2025 | 11:17
Situația de la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din sectorul 5, București, se află din nou în atenția autorităților, după ce Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a emis un nou document în urma verificărilor efectuate la finalul lunii octombrie.

Deși anterior părea că elevii pot reveni la cursuri în zona neafectată de explozia produsă în Rahova, ultimul raport tehnic recomandă menținerea restricțiilor de acces până la finalizarea lucrărilor de punere în siguranță.

Ce au constatat experții tehnici: potrivit documentului întocmit de experții tehnici atestați MDLPA, în urma vizitei din 31 octombrie 2025, au fost identificate următoarele aspecte:

  • Accesul în curtea liceului a fost restricționat, din interiorul proprietății, cu gard de sârmă și plasă, pe toată zona adiacentă clădirii unde s-a produs deflagrația (latura de sud);
  • În toate sălile de clasă și pe casa scării afectate de explozie au fost înlocuite închiderile vitrate sparte cu altele noi, inclusiv tâmplăriile;
  • În sălile de clasă afectate de explozie erau în desfășurare lucrări de refacere a finisajelor interioare și exterioare;
  • Nu au fost abordate lucrări de reparație la gardul din zidărie de cărămidă al liceului afectat de resturile panourilor de fațadă aruncate de la clădirea vecină în timpul exploziei;
  • Pe casa scării, la etajul 2, s-au observat fisuri verticale în finisajul pereților exteriori, atât pe latura de sud cât și pe latura de nord, provocate de suflul exploziei.

În baza concluziilor raportului tehnic înregistrat la data de 4 noiembrie 2025, Inspectoratul de Stat în Construcții reține următoarele:

În baza concluziilor Raportului tehnic întocmit de echipa experților tehnici atestați MDLPA înregistrat în data de 04.11.2025, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. reține faptul că restricțiile privind accesul în curtea liceului, în sălile de clasă și pe casa scării adiacente fațadei sud, la toate nivelurile, se vor menține pe toată zona adiacentă clădirii unde s-a produs deflagrația. Restricționarea accesului în zonele sus-menționate se va menține până la finalizarea lucrărilor de punere în siguranță a blocului avariat de explozie”. 

În plus, fisurile observate pe casa scării urmează să fie investigate, pentru a se stabili dacă acestea se propagă în elementele structurii de rezistență a clădirii.

 

 

 

