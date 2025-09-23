BREAKING | Incendiu la un depozit din Sectorul 2: bucureștenii, avertizați prin mesaj RO-Alert să închidă geamurile

Un incendiu a izbucnit marți seara la acoperișul unui spațiu de depozitare din Sectorul 2 al Capitalei. Din cauza fumului dens, populația din zonă a primit un mesaj Ro-Alert, fiind sfătuită să evite expunerea și să țină ferestrele închise. La fața locului intervin 10 autospeciale de stingereși încă se luptă cu flăcările. Până în prezent nu au fost raportate victime.

Marți seara, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unui spațiu de depozitare din zona Șoseaua Pantelimon, Sector 2, București. Hala afectată are destinație de refrigerare și include anexe alipite. Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert, recomandând locuitorilor din zonă să evite expunerea și să închidă geamurile locuințelor.

„Incendiu major cu degajări mari de fum produs la depozit – zona Șoș. Pantelimon. Ocoliți / evitați zona. Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, se arată în mesajul Ro-Alert.

Incendiu de proporții în București

La intervenție au fost trimise inițial 10 autospeciale de stingere, dispozitivul fiind suplimentat ulterior cu încă 4 autospeciale pentru asigurarea necesarului de apă, precum și cu Detasamentul Special de Salvatori și o autospecială cu roboți. Pompierii acționează pentru limitarea și localizarea incendiului, iar până în acest moment nu au fost raportate victime. Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile monitorizează constant situația.

„Sub influența rafalelor de vânt, există riscul că fumul să pătrundă în locuințele din apropiere, sens în care le solicităm locatarilor închiderea ușilor și ferestrelor, iar participanților la trafic să faciliteze deplasarea autospecialelor de pompieri. Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la acoperişul unui spaţiu de depozitare în Sectorul 2. Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea şi avertizarea populatiei prin sistemul RO-Alert”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

