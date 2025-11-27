Nu e banc! Ce-a putut să găsească Cosmina în ciorba de burtă comandată la un restaurant din Dâmbovița: ”Mai bine mâncați la voi acasă!”

Un incident șocant a avut loc într-un restaurant din județul Dâmbovița, când o tânără s-a confruntat cu o situație de neimaginat. După ce a mâncat o porție de ciorbă de burtă, la prețul de 23 de lei, aceasta a făcut o descoperire șocantă: un vierme în castronul său.

O tânără a găsit un vierme în ciorba de burtă

Aceasta, revoltată, a decis să împărtășească experiența neplăcută în mediul online și să povestească tuturor despre acest incident. Deși nu a vrut să dezvăluie numele restaurantului, femeia a postat un mesaj pe rețelele sociale în care descria cu groază ce a trăit la masa restaurantului.

„Ciorbă de burtă cu viermi la 23 de lei porția. Cine mai dorește, cine mai pofteste… Lăsând gluma deoparte, da, chiar am găsit un vierme în ciorba de burtă. Nu vreau să dau numele locului, dar să știți că s-a întâmplat în Dâmbovița, așa că mai bine mâncați la voi acasă”, a fost mesajul transmis pe rețelele sociale.

Aceasta întâmplare a stârnit un val de reacții indignate în mediul online, unde internauții au fost profund șocați de incidentul la care a fost martoră femeia. Mai în glumă, mai în serios, oamenii nu s-au putut abține să nu facă haz de situație, amuzându-se pe ideea că femeia a găsit viermele abia după ce terminase de mâncat.

„A fost bunǎ se pare dupǎ cât ai mâncat😂”

„Bine ca nu l-ai gasit la început ca nu mai mâncai 🤣🤣🫣”

„L-ați găsit fix la ultima înghițitură? Sau cum?”

„Mai rău ca ai mâncat și după l-ai văzut 🙈”, au fost doar câteva din mesajele publicate în mediul online.

