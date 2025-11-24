Acasă » Știri » O mămică a cumpărat o Kendama de 318 lei și a primit în colet 3 cartofi. De necrezut ce a fost obligată să facă după

O mămică a cumpărat o Kendama de 318 lei și a primit în colet 3 cartofi. De necrezut ce a fost obligată să facă după

De: Alina Drăgan 24/11/2025 | 08:14
O mămică a cumpărat o Kendama de 318 lei și a primit în colet 3 cartofi. De necrezut ce a fost obligată să facă după
O mămică a cumpărat o Kendama de 318 lei și a primit în colet 3 cartofi /Foto: TikTok, Pexels

În ultimii ani comenzile în mediul online au explodat, iar tot mai mulți sunt cei care aleg această variantă. Însă, cei care decid să își comande produse din mediul online trebuie să fie atenți, căci și țepele au devenit tot mai dese. De exemplu, o mămică a cumpărat o Kendama de 318 lei, însă în colet a primit 3 cartofi. De necrezut ce a fost obligată să facă după.

Deși sunt facile și ne ajută să economisim mult timp, comenzile din mediul online pot să fie și destul de periculoase, căci uneori la destinatar nu ajunge produsul comandat. Este și cazul unei mama care a luat țeapă după țeapă.

O mămică a cumpărat o Kendama de 318 lei și a primit în colet 3 cartofi

Mai exact, mămica a dorit să își facă fiul fericit așa că a decis să îi îndeplinească dorința și să îi cumpere o Kendama. A comandat una de pe un site de profil și a plătit pentru ea 511 lei. Însă, coletul nu a mai ajuns niciodată la destinație, astfel mămica în cauză încasând prima țeapă.

Ulterior, femeia a decis să își încerce norocul și pe Vinted. A comandat și de aici o kandama, în valoare de 381 de lei. De această dată a primit coletul, însă în el nu se afla jucăria mult așteptată. Ei bine, în loc de o kendama femeia a primit 3 cartofi.

Imagini filmate cu drona de la hotelul Simonei HALEP din Poiana Brașov. Turiștii au fost luați prin surprindere: „Ne-a schimbat ziua!”
Imagini filmate cu drona de la hotelul Simonei HALEP din Poiana Brașov. Turiștii...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Să vă povestesc experiența mea, după o țeapă luată de pe kendamahub în valoare de 511 lei! Coletul nu a ajuns nici până în prezent din data 7 octombrie!

Bun am decis să plătesc un colet fiind aplicația mai sigură Vinted! Surpriza am primit 3 cartofi în valoare de 381 lei! Nu vă pot spune în cuvinte dezamăgirea mea și a copilului meu care aștepta după prima țeapă ceva real!”, a povestit femeia revoltată, în mediul online.

O mămică a cumpărat o Kendama de 318 lei și a primit în colet 3 cartofi /Foto: TikTok

Imediat cum a văzut că a încasat a doua țeapă, mămica a făcut reclamație și a încercat să își recupereze banii. Însă, pentru asta a avut de trecut prin alți pași. Mai exact, a fost obligată să plătească tot ea transportul pentru retur. Iar ca să își primească banii înapoi trebuie acum să aștepte ca pachetul cu cartofi să se întoarcă la expeditor.

„Nu credeam că mai există astfel de oameni sincer. Bun, în acest caz am deschis chatul și scriu exact cu dovezi ce am primit, surpriza a trebuit să returnez colet cu 3 cartofi și să achit tot eu transportul și să stau cu banii blocați până ce îi ajung cartofii înapoi! Așadar grijă mare, tot mai multe persoane sunt din păcate țepare!”, a mai spus femeia.

Ce a pățit o pensionară de 72 de ani din comuna Rieni, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis muzician. Cine era „cântărețul”, de fapt, și câți bani i-a trimis

Au vrut să închirieze o cabană în Maramureș pentru Revelion, dar și-au luat țeapa vieții lor! Pe ce au plătit 4.000 de lei, de fapt

Tags:
Iți recomandăm
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Știri
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Nu e banc! I-a furat mașina cu tot cu soție în ea. Ce s-a întâmplat după doar câteva minute: „A accelerat atât de repede”
Știri
Nu e banc! I-a furat mașina cu tot cu soție în ea. Ce s-a întâmplat după doar câteva…
Cod galben de vânt în Banat, Crișana și pe Litoral. La munte, rafale de peste 100 km/oră
Mediafax
Cod galben de vânt în Banat, Crișana și pe Litoral. La munte, rafale...
Singurele 3 zodii norocoase până pe 30 noiembrie 2025. Pot apărea șanse financiare neașteptate în următoarele zile
Gandul.ro
Singurele 3 zodii norocoase până pe 30 noiembrie 2025. Pot apărea șanse financiare...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Meteo București: Vreme frumoasă și temperaturi ușor mai ridicate
Mediafax
Meteo București: Vreme frumoasă și temperaturi ușor mai ridicate
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Singurele 3 zodii norocoase până pe 30 noiembrie 2025. Pot apărea șanse financiare neașteptate în următoarele zile
Gandul.ro
Singurele 3 zodii norocoase până pe 30 noiembrie 2025. Pot apărea șanse financiare neașteptate în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu, umilit de presa din Italia! Remarcile rușinoase la adresa românului
Cristi Chivu, umilit de presa din Italia! Remarcile rușinoase la adresa românului
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Nu e banc! I-a furat mașina cu tot cu soție în ea. Ce s-a întâmplat după doar câteva minute: „A ...
Nu e banc! I-a furat mașina cu tot cu soție în ea. Ce s-a întâmplat după doar câteva minute: „A accelerat atât de repede”
Cercetătorii au aflat cauza surprinzătoare a miilor de cutremure care au lovit insula Santorini anul ...
Cercetătorii au aflat cauza surprinzătoare a miilor de cutremure care au lovit insula Santorini anul acesta! Fenomenele se pot repeta
Aroganța Laviniei Stoica, după ce a mințit că a demisionat de la Pescobar! Șomeră de lux și o ...
Aroganța Laviniei Stoica, după ce a mințit că a demisionat de la Pescobar! Șomeră de lux și o nouă relație
Test IQ pentru cei mai inteligenți | Corectează ecuația 4+9=6, mutând un singur băț de chibrit
Test IQ pentru cei mai inteligenți | Corectează ecuația 4+9=6, mutând un singur băț de chibrit
Vezi toate știrile
×