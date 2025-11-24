O mămică a cumpărat o Kendama de 318 lei și a primit în colet 3 cartofi. De necrezut ce a fost obligată să facă după

În ultimii ani comenzile în mediul online au explodat, iar tot mai mulți sunt cei care aleg această variantă. Însă, cei care decid să își comande produse din mediul online trebuie să fie atenți, căci și țepele au devenit tot mai dese. De exemplu, o mămică a cumpărat o Kendama de 318 lei, însă în colet a primit 3 cartofi. De necrezut ce a fost obligată să facă după.

Deși sunt facile și ne ajută să economisim mult timp, comenzile din mediul online pot să fie și destul de periculoase, căci uneori la destinatar nu ajunge produsul comandat. Este și cazul unei mama care a luat țeapă după țeapă.

O mămică a cumpărat o Kendama de 318 lei și a primit în colet 3 cartofi

Mai exact, mămica a dorit să își facă fiul fericit așa că a decis să îi îndeplinească dorința și să îi cumpere o Kendama. A comandat una de pe un site de profil și a plătit pentru ea 511 lei. Însă, coletul nu a mai ajuns niciodată la destinație, astfel mămica în cauză încasând prima țeapă.

Ulterior, femeia a decis să își încerce norocul și pe Vinted. A comandat și de aici o kandama, în valoare de 381 de lei. De această dată a primit coletul, însă în el nu se afla jucăria mult așteptată. Ei bine, în loc de o kendama femeia a primit 3 cartofi.

„Să vă povestesc experiența mea, după o țeapă luată de pe kendamahub în valoare de 511 lei! Coletul nu a ajuns nici până în prezent din data 7 octombrie! Bun am decis să plătesc un colet fiind aplicația mai sigură Vinted! Surpriza am primit 3 cartofi în valoare de 381 lei! Nu vă pot spune în cuvinte dezamăgirea mea și a copilului meu care aștepta după prima țeapă ceva real!”, a povestit femeia revoltată, în mediul online.

Imediat cum a văzut că a încasat a doua țeapă, mămica a făcut reclamație și a încercat să își recupereze banii. Însă, pentru asta a avut de trecut prin alți pași. Mai exact, a fost obligată să plătească tot ea transportul pentru retur. Iar ca să își primească banii înapoi trebuie acum să aștepte ca pachetul cu cartofi să se întoarcă la expeditor.

„Nu credeam că mai există astfel de oameni sincer. Bun, în acest caz am deschis chatul și scriu exact cu dovezi ce am primit, surpriza a trebuit să returnez colet cu 3 cartofi și să achit tot eu transportul și să stau cu banii blocați până ce îi ajung cartofii înapoi! Așadar grijă mare, tot mai multe persoane sunt din păcate țepare!”, a mai spus femeia.

Ce a pățit o pensionară de 72 de ani din comuna Rieni, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis muzician. Cine era „cântărețul”, de fapt, și câți bani i-a trimis

Au vrut să închirieze o cabană în Maramureș pentru Revelion, dar și-au luat țeapa vieții lor! Pe ce au plătit 4.000 de lei, de fapt