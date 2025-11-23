Cristina Șișcanu s-a supărat pe Mădălin Ionescu! A scos telefonul și a filmat toată scena: „Nici nu mă aude, stă acolo și scrie”

Cristina Șișcanu le-a arătat fanilor și părțile mai puțin bune din căsnicia cu Mădălin Ionescu. Vedeta a împărtășit cu fanii ce s-a întâmplat într-o seară în care a ieșit să ia cina cu soțul ei. Ce a deranjat-o atât de tare? Află toate detaliile în articol!

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au o căsnicie de peste un deceniu și se numără printre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi obișnuiesc să împărtășească diferite momente din viața lor cu fanii, dar nu doar pe cele plăcute. Recent, vedeta a vorbit despre un aspect care o deranjează la soțul ei.

Cristina Șișcanu s-a supărat pe Mădălin Ionescu

Cei doi s-au decis să ia masa în oraș și să își petreacă timpul în doi, fără copii. Cristina și Mădălin Ionescu au început seara cu o plimbare la Atenerul Român și s-au decis să se oprească la un restaurant de pe Calea Victoriei. Totuși, seara a fost ”stricată” de lipsa de atenție din partea lui Mădălin Ionescu. Cristina Șișcanu a mărturisit că prezentatorul era complet atent la telefon și o băga în seamă foarte rar, spre deloc.

„Am lăsat-o pe Petra la o zi de naștere a unei colege, la o petrecere, și am stabilit cu soțul meu să petrecem un pic de timp pe aici, pe Calea Victoriei, să luăm masa împreună. Uitați-vă ce companie am! Nici nu mă bagă în seamă. Abia am reușit să schimbăm două-trei cuvinte. Eu am mâncat salata, el mai mănâncă o lingură de supă și îmi răspunde din când în când, dacă îl mai întreb ceva. De multe ori, nici nu mă aude, stă acolo și scrie”, a povestit Cristina într-un filmuleț publicat pe Facebook.

În apărarea lui, Mădălin Ionescu a mărturisit că are ceva de rezolvat. A urmat un schimb de replici între cei doi:

Mădălin Ionescu: Am o problemă de rezolvat (…). Tu când aveai și eu nu puteam să intru în discuții cu tine? Cristina Șișcanu: Da, dar eu te anunțam Mădălin Ionescu: Ce mă anunțai, nu mă anunțai… Ce să fac dacă acest lucru se întâmplă? Cristina Șișcanu: Se întâmplau lucrurile astea în vacanță. De exemplu, eu ziceam «du-te cu copiii pe plajă» sau ceva de genul acesta. Așa s-a încheiat întâlnirea, plătim, plecăm acasă și asta a fost. A reușit, totuși, să îmi facă o poză la Ateneu, dar din foarte multe încercări. Asta e, suntem înțelegători.

