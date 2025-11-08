Acasă » Exclusiv » Am găsit „animalul spiritual” al fiecărei vedete. Și culmea li se potrivește PERFECT! Bisoi, veverița hiperactivă sau Bianca, leopardul roz cu paiete | EXCLUSIV

De: Andrei Iovan 08/11/2025 | 16:23
Astăzi, CANCAN.RO vă propune o doză de amuzament și bună dispoziție! Pentru cei cu memoria vizuală bine dezvoltată, asocierile pe care le vom face vor fi, cel mai probabil, firești. V-ați gândit vreodată cu ce animale ar putea fi comparate vedetele noastre? Sau, mai bine spus, care ar putea fi animalul spiritual al fiecărei celebrități. Noi am alcătuit o listă interesantă, stropită cu puțin umor. Așadar, suntem curioși dacă și voi sunteți de acord cu aceste combinații interesante pe care noi le-am gândit. Atenție, acest material este un semi-pamflet și ar trebui tratat ca atare! 😁

Vă amintiți de testele care îți spuneau ce animal te caracterizează? Eh, cam așa ceva vom face și noi astăzi, doar că am asociat zece dintre cele mai iubite vedete de la noi cu câte un animal, care, (considerăm noi) le reprezintă la perfecție. Pe lista noastră de astăzi au ajuns Bianca Drăgușanu, Bogdan de la Ploiești, Horia Brenciu, Adelina Pestrițu, Bisoi, Cristina Ich, Dorian Popa, Andreea Bostănică, Cătălin Bordea și Anda Adam. Fără să mai pierdem timpul, haideți să vedem ce necuvântător i-ar caracteriza pe fiecare în parte.

Bianca Drăgușanu, leopardul roz cu paiete vs Andreea Bostănică, fluturașul cu filtre

Începem în forță cu nimeni alta decât diva supremă, Bianca Drăgușanu. Păi cu ce alt animal am fi putut-o noi compara, dacă nu cu un leopard grațios. Dar nu orice fel de leopard, ci unul roz, cu…paiete (bineînțeles).

Apoi îl avem pe Horia Brenciu. Simplu, îl vedem ca pe un urs blând, cu voce de aur. Un fel de Winnie the Pooh, varianta românească. Nu știm dacă îi place și mierea, la fel de mult ca celebrului personaj, dar, cu siguranță, o are în glas.

Adelina Pestrițu. Cu siguranță animalul ei spiritual ar putea fi un păun mândru, care își verifică reflexia în fiecare oglindă. Coada impunătoare și…pestriță și-o etalează ori de câte ori vrea să impresioneze sau atunci când trebuie să bifeze selfie-ul perfect. Și îi iese, nimic de obiectat!

La Andreea Bostănică am avut ceva dubii. Însă după mai multe dezbateri, am hotărât că un fluturaș i s-ar potrivi cel mai bine. Atâta timp cât fluturașul folosește filtrele corespunzătoare (altfel nu se poate).

Cât despre Dorian Popa, trebuie să recunoaștem că a fost destul de ușor să ne imaginăm ce animal spiritual ar putea avea. Cu siguranță un lup, care, evident, se dorește alfa. Uneori îi iese, alteori…nu prea. Are ceva tendințe de beta, din când în când.

Dorian Popa. sursă – social media

Cătălin Bordea nu putea fi comparat cu un alt animal decât cu un raton sarcastic. Doar el ar putea să ia resturile și să le transforme în idei pentru materialele de stand-up. Mereu în căutare de ceva nou, ușor agitat, noi spunem că i se potrivește maxim!

Cătălin Bordea. sursă – social media

Iar ultimul, dar nu cel din urmă, Bisoi. Nu puteam să nu ni-l imaginăm ca o veveriță hiperactivă, care încearcă să facă mai multe lucruri deodată. Bine, avem ceva de adăugat aici, pentru că veverița asta are vibe de Labubu. Nu de alta, dar ca să se asorteze cu cei pe care îi poartă doamna Mihaela la genți.

Bisoi. sursă – social media

