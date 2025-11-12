Acasă » Știri » Ce pensie avea Horia Moculescu, după recalculare: „Mi-au tăiat 300 de lei.” Cât ajunsese să ia după 42 de ani de muncă

De: Anca Chihaie 12/11/2025 | 15:38
Horia Moculescu/Foto: Facebook

Puțini artiști au reușit să marcheze muzica românească așa cum a făcut-o Horia Moculescu. De-a lungul a peste patru decenii de carieră, maestrul a compus sute de piese, a urcat pe scene importante și a oferit publicului momente de neuitat, fiind o prezență distinctă și elegantă în lumea artistică. Cu toate acestea, viața materială a compozitorului nu a reflectat niciodată dimensiunea reală a talentului său. Iată ce pensie primea acesta!

Departe de imaginea prosperității care însoțește adesea succesul, Horia Moculescu a dus o viață discretă și echilibrată. După o carieră impresionantă, pensia primită de la stat era una modestă, insuficientă pentru un trai confortabil în Capitală. Artistul nu s-a plâns niciodată de acest lucru, preferând să glumească amar pe seama sistemului care nu răsplătește întotdeauna valoarea culturală.

Veniturile sale au provenit din drepturi de autor și din mici colaborări cu lumea artistică. Muzica sa continuă să fie difuzată la radio și televiziune, iar respectul colegilor de breaslă îi aducea invitații la evenimente, festivaluri și emisiuni de divertisment.

După mai bine de patru decenii de activitate, pensia lui Horia Moculescu ajunsese să fie una modestă, mult sub așteptările pe care le-ar fi meritat un artist de talia sa. În urma unei noi recalculări, suma i-a fost chiar redusă cu aproximativ 300 de lei, ajungând la puțin peste două mii de lei pe lună.

„Înainte cu două săptămâni am primit un material voluminos așa cu recalcularea pensiei mele prin care mi se spune că nu mai am 1.895 de puncte, ci am 1.700. Mi-a venit acest material și apoi mi-a venit pensia. Eu aveam o pensie nesimțită, vă dați seama, după 42 de ani de muncă, 2.385 de lei, o imensitate, și mi-a venit cu 300 de lei mai puțin.

Postașul meu mi-a adus astăzi pensia și mi-a spus că se jenează să mi-o dea. În jurul meu, pe acolo unde stau eu, nu sunt decât pensii de 7, 8, 10.000, 15.000, 20, 30, 35.000. Și ăla cu 35.000 spunea că vrea să facă o plângere să i se recalculeze pensia. Eu, care am o pensie nesimțită, sunt bucuros că statul s-a îndreptat asupra mea și mi-a luat 300 de lei din pensie”, a spus  Horia Moculescu atunci.

Ce proprietăți deținea Horia Moculescu

De-a lungul vieții, maestrul a deținut și alte proprietăți: o casă frumoasă cu grădină în Băneasa și un teren generos lângă Timișoara, pe care le-a vândut însă în timp, preferând să ducă o viață mai puțin complicată. Pentru el, bogăția nu a fost niciodată despre bunuri, ci despre libertatea de a crea.

Astăzi, averea materială lăsată în urmă nu este impresionantă în cifre. Apartamentul său din centrul Capitalei ar valora, potrivit estimărilor actuale de pe piață, între 280.000 și 350.000 de euro, o sumă rezonabilă pentru zona și dimensiunea locuinței, dar departe de marile averi ale altor personalități publice.

