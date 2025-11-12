Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini știu povestea lui

Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani. Îndrăgitul compozitor a lăsat un gol imens în urma sa, dar și o poveste de viață impresionantă. Puțini știu că acesta a mai avut un copil care s-a stins din viață la vârsta de 31 de ani. De ce ar fi murit, de fapt, fiul secret al lui Horia Moculescu – vedeți în rândurile de mai jos!

Marele compozitor a mai avut un fiu secret, Ionuț, despre care nu a vorbit niciodată. Fiul lui Horia Moculescu s-a stins din viață la doar 31 de ani. Acesta era căsătorit și locuia la Berlin. Mariana Moculescu a mărturisit, în urmă cu câțiva ani, că decesul lui Ionuț nu a fost o sinucidere, așa cum s-a zvonit inițial.

De ce a murit, de fapt, fiul secret al lui Horia Moculescu

Tânărul de 31 de ani ar fi avut probleme medicale grave și suferise mai multe intervenții chirurgicale de-a lungul timpului. Potrivit mărturisirilor făcute de Mariana Moculescu, fiul lui Horia Moculescu s-ar fi născut aproape orb. Acesta ar fi murit după ce a căzut de la etajul 5, în timp ce voia să repoziționeze antena tv de pe balconul locuinței sale.

”Ion nu s-a sinucis, așa cum s-a zvonit, a fost un accident. El fusese diagnosticat cu Hepatita C, făcea tratament cu Interferon, dar și cu alte pastile, care l-au băgat în depresie. În acea seară, el a vrut să repoziționeze antena tv de pe balcon, dar pentru că era foarte amețit, din cauza tratamentului, s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul 5”, a spus Mariana Moculescu. ”Fiul lui Moculescu se născuse aproape orb. Purta ochelari fumurii, căci cu un ochi nu vedea absolut deloc, iar la celălalt avea dioptrii -13, adică enorm. S-a chinuit toată viața cu vederea, a fost operat de câteva ori în Germania, unde locuia cu mama lui, Ana Maria. Toate cheltuielile au fost suportate de tatăl său vitreg, Klaus Carmienke, arhitect de profesie, care l-a ținut și la studii, în Berlin. Horia îmi zicea adesea că se simte prost că de fiul lui are grijă altcineva. Ionuț era un bărbat foarte deștept, a făcut Politologie, avea și doctoratul luat”, a mai spus Mariana Moculescu.

După moartea sa, Ionuț a lăsat în urmă multă durere. Acesta era căsătorit și avea un copil care locuiește în Germania.

”Nepotul meu este un băiat foarte frumos și bun, este singura amintire de la fiul meu, care a murit în urmă cu nouă ani. Leon are 19 ani, locuiește în Germania și este în ultimul an de liceu. A fost în România doar când era bebeluș, avea doar vreo trei luni, însă mi-a promis că mă va vizita anul viitor, la București.

Cântă, ca mine, la pian, dar e mai degrabă pasionat de dans modern. Cunoaște puțin limba română, vorbește cam stâlcit, dar ne înțelegem, am vorbit la telefon și acum câteva zile. Fetele sunt înnebunite după el”, a mai dezvăluit Mariana Moculescu în urmă cu ceva timp pentru Click.

