De ce s-au despărțit, de fapt, Horia și Mariana Moculescu? Ce s-a întâmplat în urmă cu 25 de ani

Este doliu în lumea muzicii din România! Horia Moculescu, celebrul compozitor, a murit la vârsta de 88 de ani. Pianistul a avut o relație cu Mariana Moculescu, dar cei doi și-au separat drumurile în urmă cu peste 2 decenii. După despărțirea de artist, femeia a făcut mai multe declarații controversate despre despărțirea lor. Află mai multe detalii în articol!

Data de 12 noiembrie va reprezenta mereu ziua în care România a pierdut un artist desăvârșit. Horia Moculescu s-a stins și a lăsat un gol imens în lumea muzicii. Celebrul compozitor a fost internat timp de 6 zile la secția de Terapie Intensivă a Institutului „Matei Balș”.

De ce s-au despărțit, de fapt, Horia și Mariana Moculescu

În urmă cu 2 ani, Mariana Moculescu vorbea despre mariajul pe care l-a avut cu Horia Moculescu, dar și despre motivul despărțirii. Femeia mărturisea atunci că cei doi au avut o compatibilitate excelentă, dar faptul că artistul avea o fire vulcanică a îndepărtat-o.

„Eu și Horia am avut o compatibilitate la pat foarte bună. A fost bărbatul cu care eu m-am simțit bine în pat. Aș fi rămas cu el, dacă nu era vulcanic. L-am apreciat foarte mult. Cred că de aceea nu am mai avut ochi cu adevărat pentru niciun alt bărbat. Horia Moculescu a fost etalon. Horia m-a format și sexual, eram tânără pe atunci”, spunea Mariana Moculescu.

De ce a murit

De 17 ani, Horia Moculescu se confrunta cu o boală care îi măcina corpul, transformând fiecare zi într-o luptă grea și plină de dureri. Acum, organismul său slăbit pare că nu a mai putut face față. Diagnosticul primit atunci a fost unul extrem de dur: sindromul Morton, o afecțiune care i-a provocat dureri groaznice și a ajuns de mai multe ori pe masa de operație. Din păcate, nici intervențiile chirurgicale nu i-au adus vindecarea, iar chinul a continuat, în ciuda tuturor tratamentelor.

