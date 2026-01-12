Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Cum ți-ai petrecut Revelionul, Ioane?”

De: Anca Chihaie 12/01/2026 | 15:16
Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– Cum ți-ai petrecut Revelionul, loane?
-Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Atunci…mi-am dat seama că este obosită şi am plecat acasă!

La doctor

Un tip intră la doctor și spune:
– Domnule doctor, am o problemă! Ori de câte ori beau ceai, mă doare ochiul stâng.
Doctorul îl privește surprins și întreabă:
– Ochii? Și ce faci exact când bei ceaiul?
– Păi… iau cana și beau din ea, normal, răspunde omul.
Doctorul se uită atent și întreabă din nou:
– Dar pui lingurița în ochi înainte să bei ceaiul sau cum?
Omul se uită confuz:
– Păi nu… doar pun lingurița în cană…
Doctorul izbucnește în râs și spune:
– Domnule, scoate lingurița din cană înainte să bei!
Omul pleacă supărat, dar două săptămâni mai târziu se întoarce la doctor:
– Domnule doctor, acum mă doare capul.
Doctorul întreabă:
– Și când începe durerea?
– Exact când scot lingurița din cană!

La școală

Profesorul de matematică întreabă clasa:
– Dacă ai 10 mere și dai 2 prietenului tău, câte mere mai ai?
Un copil ridică mâna:
– 10, domnule!
Profesorul se încruntă:
– Nu, gândește-te bine. Dacă ai 10 și dai 2, câte rămân?
Copilul răspunde din nou:
– Tot 10, domnule!
Profesorul exasperat întreabă:
– Cum adică 10?
– Păi, nu am niciodată merele, domnule! Merele nu sunt ale mele!
Profesorul suspină și zice:
– Ok, hai să încercăm altă problemă. Dacă ai 10 prieteni și 2 se duc la film, câți rămân?
Copilul răspunde imediat:
– Tot 10, domnule! Prietenii nu se scad, domnule, doar apar!
Profesorul se uită la el și zice:
– Bine… atunci trebuie să fii economist, nu matematician!

