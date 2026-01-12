BANCUL ZILEI | „Cum ți-ai petrecut Revelionul, Ioane?”

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– Cum ți-ai petrecut Revelionul, loane?

-Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…

Atunci…mi-am dat seama că este obosită şi am plecat acasă!

Alte bancuri savuroase

La doctor

Un tip intră la doctor și spune:

– Domnule doctor, am o problemă! Ori de câte ori beau ceai, mă doare ochiul stâng.

Doctorul îl privește surprins și întreabă:

– Ochii? Și ce faci exact când bei ceaiul?

– Păi… iau cana și beau din ea, normal, răspunde omul.

Doctorul se uită atent și întreabă din nou:

– Dar pui lingurița în ochi înainte să bei ceaiul sau cum?

Omul se uită confuz:

– Păi nu… doar pun lingurița în cană…

Doctorul izbucnește în râs și spune:

– Domnule, scoate lingurița din cană înainte să bei!

Omul pleacă supărat, dar două săptămâni mai târziu se întoarce la doctor:

– Domnule doctor, acum mă doare capul.

Doctorul întreabă:

– Și când începe durerea?

– Exact când scot lingurița din cană!

La școală

Profesorul de matematică întreabă clasa:

– Dacă ai 10 mere și dai 2 prietenului tău, câte mere mai ai?

Un copil ridică mâna:

– 10, domnule!

Profesorul se încruntă:

– Nu, gândește-te bine. Dacă ai 10 și dai 2, câte rămân?

Copilul răspunde din nou:

– Tot 10, domnule!

Profesorul exasperat întreabă:

– Cum adică 10?

– Păi, nu am niciodată merele, domnule! Merele nu sunt ale mele!

Profesorul suspină și zice:

– Ok, hai să încercăm altă problemă. Dacă ai 10 prieteni și 2 se duc la film, câți rămân?

Copilul răspunde imediat:

– Tot 10, domnule! Prietenii nu se scad, domnule, doar apar!

Profesorul se uită la el și zice:

– Bine… atunci trebuie să fii economist, nu matematician!

