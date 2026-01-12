Acasă » Știri » Când începe Noul An Chinezesc, de fapt? Ce schimbări aduce în viața zodiilor

Când începe Noul An Chinezesc, de fapt? Ce schimbări aduce în viața zodiilor

De: Anca Chihaie 12/01/2026 | 15:00
Când începe Noul An Chinezesc, de fapt? Ce schimbări aduce în viața zodiilor
Zodiac Chinezesc, sursa- CanCan

Anul Nou Chinezesc, cunoscut pentru tradițiile sale bogate și simbolismul zodiacal, nu coincide cu 1 ianuarie, ci este stabilit conform calendarului lunar tradițional chinezesc. În 2026, festivitățile vor debuta marți, 17 februarie, marcând începutul Anului Calului de Foc. Această perioadă se va încheia pe 5 februarie 2027, urmând să aducă schimbări, provocări și oportunități pentru toate cele 12 zodii.

Ce schimbări aduce în viața zodiilor

Pentru șobolani, anul 2026 se conturează ca unul al oportunităților neașteptate, în special în plan profesional. Se estimează că flexibilitatea și abilitatea de a se adapta rapid la schimbări vor fi elemente decisive pentru succes. Creativitatea și colaborările noi ar putea deschide drumuri importante, în timp ce perseverența va fi cheia pentru a valorifica fiecare ocazie.

Bivolii se pot aștepta la presiuni și ritm accelerat la locul de muncă, însă acestea pot fi transformate în avantaje. Stabilitatea și disciplina personală vor fi esențiale pentru a obține recunoaștere profesională. Determinarea și perseverența vor contribui la consolidarea poziției și la atingerea obiectivelor pe termen lung.

Pentru tigri, influența energiei Calului de Foc va fi extrem de favorabilă, stimulând curajul de a iniția proiecte importante. Aceasta poate fi o perioadă propice pentru schimbări semnificative în viața personală și profesională, iar spiritul de aventură și leadership-ul natural vor ajuta la depășirea obstacolelor.

Anul 2026 pentru iepuri va fi marcat de consolidarea relațiilor și clarificarea planurilor de viitor. Evitarea deciziilor impulsive și adoptarea unei abordări strategice în problemele personale și profesionale vor fi vitale. Comunicarea eficientă și menținerea armoniei în jurul lor vor facilita succesul.

Dragonii și șerpii se vor confrunta cu oportunități de transformare profundă. Chiar dacă dragonii își încheie anul zodiacal, energia Calului de Foc poate stimula reconectarea cu obiectivele și proiectele personale. Pentru șerpi, introspecția și eficiența în planificare vor fi elemente definitorii, ajutând la transformări autentice.

Calul, aflat în propriul an zodiacal – fenomen cunoscut sub denumirea de „Ben Ming Nian” –, va experimenta un 2026 intens. Vor exista atât oportunități, cât și provocări. Echilibrul între risc și stabilitate va fi crucial pentru a fructifica potențialul acestui an, iar energia specifică Calului de Foc poate fi un motor pentru realizări notabile.

Oile vor descoperi că interacțiunile și conexiunile sociale pot deschide noi drumuri. Adaptabilitatea la ritmul accelerat al evenimentelor și sinceritatea în relații vor fi elemente esențiale pentru succesul personal și profesional. Creația și colaborarea vor fi puncte forte.

Pentru măgari, cocoși și câini, anul 2026 promite ritm alert și dinamism. Maimuțele vor beneficia de energie și ingeniozitate, însă deciziile impulsive trebuie evitate. Cocoșii vor fi adesea în centrul atenției, mai ales în proiectele creative sau sociale, iar comunicarea și inițiativa vor fi atuuri majore. Câinii se vor bucura de sprijin din partea prietenilor și vor avea ocazia să se implice în proiecte ce necesită perseverență și loialitate.

Porcii, influențați de focul energic al Calului, vor fi provocați să iasă din zona de confort. Disciplină și echilibru vor fi esențiale pentru a transforma ambițiile în realizări concrete, iar bunăstarea și succesul material vor depinde de capacitatea lor de a gestiona responsabil oportunitățile.

