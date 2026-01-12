A fost lansată prima mașină zburătoare din lume. Cum arată și ce preț de pornire are

Compania Alef Aeronautics a anunțat acorduri oficiale cu aeroporturile Half Moon Bay și Hollister pentru a începe operațiunile de testare ale unei mașini zburătoare cu decolare verticală și care va putea circula în mod legal.

Acest vehicul va decola vertical, operând alături de alte aeronave, iar cele două aeroporturi se alătură acum celor trei alte locații de testare existente ale companiei, ajungând la un total de cinci, scrie Fox News.

Alef va începe cu „Modelul Zero Ultralight” și, în cele din urmă, va trece la Modelul A, unul comercial. Modelul A va fi condus și va decola vertical, va zbura, va ateriza vertical și va putea fi utilizat atât pe drumuri, cât și pe piste. Alef va alerta alte aeronave înainte ca cele ale sale să se deplaseze la sol sau în aer. Acordurile impun, de asemenea, ca aeronavele convenționale să păstreze prioritatea și dreptul de trecere în fața operațiunilor vehiculelor Alef, scrie sursa citată.

Cum arată și cât costă prima mașină zburătoare

Alef Model A, singurul automobil zburător cu funcționare legală și capacități de decolare verticală, este prezentat de Alef Aeronautics, o companie tehnologică de ultimă generație care dezvoltă soluții alternative de transport pentru traficul aglomerat. Alef folosește tehnologie inovatoare pentru a ridica vehiculul în siguranță deasupra traficului obișnuit, permițând o călătorie mai rapidă și mai simplă și reducând congestionarea urbană.

Folosind opt elice adăpostite într-o caroserie de dimensiunea unui automobil mare, dispozitivul alimentat de baterii se va lansa vertical. Caroseria acoperită cu plasă a vehiculului găzduiește una sau două persoane în compartimente asemănătoare unor bule, dar cea mai mare parte a spațiului este goală. Alef Model A inițial ar trebui să aibă o sarcină utilă de aproximativ 90,7 kg, inclusiv pasagerii și bagajele.

Caroseria se rotește cu 90 de grade în jurul axei sale pentru a trece de la zbor ascendent la zbor înainte. Când mașina se rotește, aripa superioară se află pe o parte a caroseriei, iar aripa inferioară pe cealaltă. Automobilul zburător Alef Model A este compatibil cu sistemele de parcare și transport existente ale orașului și necesită doar un simplu permis de conducere pentru dronă.

Automobilul zburător Alef este disponibil deja în pre-vânzare pentru 300.000 de dolari. Autonomia mașinii zburătoare Alef Model A este de 320 km, iar autonomia de zbor este de 177 km.

Alef a deschis precomenzile pentru Modelul A în 2022. Cumpărătorii interesați au plasat peste 3.300 de precomenzi. Cumpărătorii trebuie să lase un avans rambursabil de 150 de dolari pentru a se alătura cozii obișnuite sau 1.500 de dolari pentru a avea prioritate. Prețul estimat per vehicul este de aproximativ 300.000 de dolari.

