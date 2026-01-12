Acasă » Știri » Știri externe » Un compozitor nominalizat la Emmy a murit într-un accident de mașină

De: Daniel Matei 12/01/2026 | 10:56
Sursa foto: Facebook

Guy Moon, un compozitor american nominalizat la premiile Emmy, a murit în urma unui accident de mașină în California.

Moon, cel mai cunoscut pentru colaborarea sa din cadrul serialului de animație „The Fairly OddParents”, a murit joi după ce a suferit multiple traumatisme într-un accident rutier în Los Angeles, potrivit medicului legist din comitatul Los Angeles. Familia lui Moon a postat o declarație pe Facebook, spunând că trec printr-o „durere insurmontabilă”, scrie publicația americană TMZ.

„Suntem copleșiți de durere să anunțăm trecerea în neființă a iubitului nostru patriarh, Guy Moon. A murit joi dimineață într-un accident rutier. Ne simțim extrem de binecuvântați că l-am putut numi tată și soț. În timp ce stăm împreună în jurul unei dureri insurmontabile, îl plângem cu onoare și curaj, folosind instrumentele cu care ne-a înzestrat în frumoasa sa viață. A lăsat o moștenire inconfundabilă și ne va lipsi profund nouă, familiei sale și nenumăraților altora ale căror vieți le-a influențat.

Plănuim cu titlu provizoriu să-i sărbătorim viața și cariera de ziua sa, pe 7 februarie, în zona Los Angeles și din nou, cândva după aceea, în orașul său natal din Wisconsin. Vom face publice detaliile pe măsură ce planificăm. Rămânem împreună. Familia Moon”, au transmis reprezentanții acestuia prin intermediul unui comunicat publicat pe rețelele sociale.

Născut în Wisconsin, Moon s-a mutat în California în 1986 pentru a-și urma visul de a scrie muzică pentru filme și seriale TV. De-a lungul anilor, Moon a acumulat zeci de producții și a fost nominalizat la patru premii Emmy pentru munca sa la „The Fairly OddParents”. De asemenea, a scris muzică pentru alte seriale TV de animație populare, precum „Danny Phantom” și „T.U.F.F. Puppy”.

În plus, a compus muzica pentru serialele „Johnny Test” de pe Netflix, „Cow and Chicken” de pe Cartoon Network și „Big Time Rush” de pe Nickelodeon. Printre filmele lui Moon se numără „The Brady Bunch Movie”, „A Very Brady Sequel” și „The Crash”.

