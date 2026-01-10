Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Kate Middleton, mesaj emoționant de ziua ei. Ce a descoperit prințesa după lupta împotriva cancerului

Kate Middleton, mesaj emoționant de ziua ei. Ce a descoperit prințesa după lupta împotriva cancerului

De: Daniel Matei 10/01/2026 | 07:10
Kate Middleton, mesaj emoționant de ziua ei. Ce a descoperit prințesa după lupta împotriva cancerului
Sursa foto: Profimedia

Kate Middleton, Prințesa de Wales, și-a marcat vineri cea de-a 44-a aniversare cu un videoclip „profund personal” despre confortul pe care l-a simțit apropiindu-se de natură în timpul tratamentului pentru cancer, exprimând cât de „profund recunoscătoare” este „să descopere ce înseamnă să fii în viață”.

Palatul Kensington a lansat ultima parte a seriei de videoclipuri „Mama Natură”. În acest ultim mesaj, Kate prezintă imagini cu ea într-o plimbare matinală în Berkshire, aproape de casa ei din Windsor, scrie Daily Mail.

Un consilier a descris lansarea de astăzi ca fiind „punctul culminant al unui proiect creativ profund personal pentru Prințesă, care evidențiază legătura îndelungată a umanității cu natura, precum și capacitatea naturii de a ne inspira și de a ne ajuta să ne vindecăm și să creștem în minte, corp și spirit”.

În mesajul din episodul de iarnă, Kate prezintă reflecțiile sale asupra propriei călătorii și vindecări din ultimii doi ani, vorbind despre „fricile” și „lacrimile” ei, precum și despre vindecarea sa și despre cât de „profund recunoscătoare” este pentru că a reușit să învingă boala.

„Chiar și în cel mai rece și mai întunecat anotimp, iarna are un fel de a ne aduce liniște, răbdare și considerație tăcută. Unde pârâul încetinește suficient cât să ne putem vedea propria reflexie. Să descoperim cele mai profunde părți ale ființei noastre. Alături de șoaptele din pulsul fiecărei ființe vii. Mă surprind reflectând asupra a cât de profund recunoscătoare sunt”, narează Kate.

Kate Middleton, mesaj emoționant de ziua ei

Videoclipul vine cu o descriere scrisă personal de prințesă. „Seria Mama Natură a fost o reflecție profund personală și creativă asupra modului în care natura m-a ajutat să mă vindec. Dar este și o poveste despre puterea naturii și a creativității în vindecarea colectivă. Putem învăța atât de multe de la mama natură, în timp ce căutăm să construim o lume mai fericită și mai sănătoasă”, transmite ea.

Prințesa a suferit o intervenție chirurgicală majoră în ianuarie 2024, după care medicii au descoperit că aceasta suferă de o formă de cancer, motiv pentru care Kate a urmat mai multe ședințe de chimioterapie preventivă.

Ea a anunțat personal vestea într-un mesaj video în luna martie a aceluiași an. În septembrie același an, ea a anunțat, de asemenea, că a terminat tratamentul, dar a avertizat că recuperarea și revenirea ei la îndatoririle regale vor fi lente, dar sigure.

CITEȘTE ȘI:

Cele mai stilate ținute purtate de Kate Middleton în 2025. Prințesa de Wales a impresionat cu alegerile ei vestimentare

Cum arată felicitările de Crăciun pe care Familia Regală din Marea Britanie le-a trimis în acest an

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Jennifer Lopez le răspunde tranșant celor care o critică: „Dacă ai avea fundul meu, ai umbla dezbrăcată!”
Showbiz internațional
Jennifer Lopez le răspunde tranșant celor care o critică: „Dacă ai avea fundul meu, ai umbla dezbrăcată!”
Ritualul de beauty al Victoriei Beckham. Ce face zilnic pentru a arăta impecabil la 50 de ani
Showbiz internațional
Ritualul de beauty al Victoriei Beckham. Ce face zilnic pentru a arăta impecabil la 50 de ani
Horoscop 10 ianuarie 2026: Două zodii primesc ajutor financiar, altele simt o mare ușurare sufletească
Mediafax
Horoscop 10 ianuarie 2026: Două zodii primesc ajutor financiar, altele simt o mare...
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de ani și a avut ultimul salariu de 7.000 de lei
Gandul.ro
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit...
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana...
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024
Digi24
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin...
A fost arestat cel mai periculos chinez din „imperiul mafiei cibernetice”. Avea centre de muncă forțată unde-și derula escrocheriile
Mediafax
A fost arestat cel mai periculos chinez din „imperiul mafiei cibernetice”. Avea centre...
Parteneri
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
Digi24
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un...
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Apple a făcut publică informația: cât a câștigat în 2025 Tim Cook, CEO-ul companiei
go4it.ro
Apple a făcut publică informația: cât a câștigat în 2025 Tim Cook, CEO-ul companiei
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de ani și a avut ultimul salariu de 7.000 de lei
Gandul.ro
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodiile protejate de Univers până în martie 2026. Au parte de stabilitate și scapă de toate grijile
Zodiile protejate de Univers până în martie 2026. Au parte de stabilitate și scapă de toate grijile
Știați că gemenii identici nu au aceleași amprente? Află aici cauzele
Știați că gemenii identici nu au aceleași amprente? Află aici cauzele
Care este numele real al Dilincăi. Motivul adevărat pentru care concurenta Power Couple 2026 s-a mutat ...
Care este numele real al Dilincăi. Motivul adevărat pentru care concurenta Power Couple 2026 s-a mutat în Grecia
Jennifer Lopez le răspunde tranșant celor care o critică: „Dacă ai avea fundul meu, ai umbla dezbrăcată!”
Jennifer Lopez le răspunde tranșant celor care o critică: „Dacă ai avea fundul meu, ai umbla dezbrăcată!”
Călin Donca, cel mai bogat concurent de la Survivor 2026? Ce avere are Faimosul care s-a luat la bătaie ...
Călin Donca, cel mai bogat concurent de la Survivor 2026? Ce avere are Faimosul care s-a luat la bătaie cu Cristi Boureanu
Carbonara fără paste?! Pasta Queen te face să spui : Mamma mia, dar ce bunătate
Carbonara fără paste?! Pasta Queen te face să spui : Mamma mia, dar ce bunătate
Vezi toate știrile
×