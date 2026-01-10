Kate Middleton, mesaj emoționant de ziua ei. Ce a descoperit prințesa după lupta împotriva cancerului

Kate Middleton, Prințesa de Wales, și-a marcat vineri cea de-a 44-a aniversare cu un videoclip „profund personal” despre confortul pe care l-a simțit apropiindu-se de natură în timpul tratamentului pentru cancer, exprimând cât de „profund recunoscătoare” este „să descopere ce înseamnă să fii în viață”.

Palatul Kensington a lansat ultima parte a seriei de videoclipuri „Mama Natură”. În acest ultim mesaj, Kate prezintă imagini cu ea într-o plimbare matinală în Berkshire, aproape de casa ei din Windsor, scrie Daily Mail.

Un consilier a descris lansarea de astăzi ca fiind „punctul culminant al unui proiect creativ profund personal pentru Prințesă, care evidențiază legătura îndelungată a umanității cu natura, precum și capacitatea naturii de a ne inspira și de a ne ajuta să ne vindecăm și să creștem în minte, corp și spirit”.

În mesajul din episodul de iarnă, Kate prezintă reflecțiile sale asupra propriei călătorii și vindecări din ultimii doi ani, vorbind despre „fricile” și „lacrimile” ei, precum și despre vindecarea sa și despre cât de „profund recunoscătoare” este pentru că a reușit să învingă boala.

„Chiar și în cel mai rece și mai întunecat anotimp, iarna are un fel de a ne aduce liniște, răbdare și considerație tăcută. Unde pârâul încetinește suficient cât să ne putem vedea propria reflexie. Să descoperim cele mai profunde părți ale ființei noastre. Alături de șoaptele din pulsul fiecărei ființe vii. Mă surprind reflectând asupra a cât de profund recunoscătoare sunt”, narează Kate.

Kate Middleton, mesaj emoționant de ziua ei

Videoclipul vine cu o descriere scrisă personal de prințesă. „Seria Mama Natură a fost o reflecție profund personală și creativă asupra modului în care natura m-a ajutat să mă vindec. Dar este și o poveste despre puterea naturii și a creativității în vindecarea colectivă. Putem învăța atât de multe de la mama natură, în timp ce căutăm să construim o lume mai fericită și mai sănătoasă”, transmite ea.

Prințesa a suferit o intervenție chirurgicală majoră în ianuarie 2024, după care medicii au descoperit că aceasta suferă de o formă de cancer, motiv pentru care Kate a urmat mai multe ședințe de chimioterapie preventivă.

Ea a anunțat personal vestea într-un mesaj video în luna martie a aceluiași an. În septembrie același an, ea a anunțat, de asemenea, că a terminat tratamentul, dar a avertizat că recuperarea și revenirea ei la îndatoririle regale vor fi lente, dar sigure.

