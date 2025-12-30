Acasă » Știri » Știri externe » Cele mai stilate ținute purtate de Kate Middleton în 2025. Prințesa de Wales a impresionat cu alegerile ei vestimentare

Cele mai stilate ținute purtate de Kate Middleton în 2025. Prințesa de Wales a impresionat cu alegerile ei vestimentare

De: Daniel Matei 30/12/2025 | 06:10
Cele mai stilate ținute purtate de Kate Middleton în 2025. Prințesa de Wales a impresionat cu alegerile ei vestimentare
Sursa foto: Profimedia
Revenirea lui Kate Middleton, Prințesa de Wales, în viața publică în 2025 a fost o nouă ocazie pentru ca soția Prințului William să impresioneze publicul cu alegerile sale vestimentare.

Deși o perioadă destul de lungă aceasta nu a apărut în public din cauza tratamentului său împotriva cancerului, revenirea sa în atenția publicului a fost făcută cu stil. Catherine, în vârstă de 43 de ani, nu a reapărut pur și simplu, ci a recalibrat modul în care arată vestimentația de tip power dressing pe scena globală, așa cum a fost evidențiat de apariția sa pe prima listă a celor mai bine îmbrăcate din istoria ediției britanice a Vogue, scrie express.co.uk.

Evenimentele oficiale la care a participat Kate, de la găzduirea lui Donald și Melania Trump în septembrie, până la întâmpinarea președintelui Germaniei în decembrie, au fost ocazii pentru ca aceasta să impresioneze prin vestimentație. Ținutele alese anul acesta au fost marcate de croieli impecabile, gândite atent și, așa cum ne-a obișnuit soția Prințului William, create în așa fel încât să nu fie deloc ostentative.

Cele mai bune ținute ale lui Kate Middleton în 2025

Costumele simple

Prințesa Catherine a ieșit în evidență purtând în mod repetat acest tip de costum. Ținuta din două piese, croită perfect, a fost alcătuită dintr-un sacou ușor structurat și pantaloni slim, aranjați simplu. Clasată pe locul cinci, această ținută își merită locul nu pentru dramatism, ci pentru disciplină. A fost deliberat discretă, chiar aproape fadă, fără niciun element care să atragă atenția sau să atragă titluri de presă.

Sursa foto: Profimedia

Totuși, tocmai această discreție este scopul. Alegând croitoria britanică clasică în locul tendințelor actuale, Catherine a reușit să impresioneze.

Rochiile ceremoniale

La o slujbă de Ziua Comemorării, Catherine a oferit unul dintre cele mai puternice exemple ale sale de ținută ceremonială, realizată cu intenție modernă. A purtat o rochie neagră tip palton, croită ascuțit, de la Alexander McQueen, cu un corsaj structurat, cusături definite și detalii subtile în stil militar, asortată cu o pălărie neagră cu boruri largi. Acest design McQueen este prezent în garderoba ei de peste un deceniu, reapărând în momentele care necesită sobrietate mai degrabă decât noutate.

Sursa foto: Profimedia

Ținuta violet

La o procesiune militară de la Londra, în luna mai, Prințesa a avut una dintre cele mai radiante apariții ale anului. A purtat o rochie-palton bogată în nuanțe de prună, care a atins un echilibru perfect între autoritate și feminitate, asortată cu o pălărie asortată și pantofi cu toc clasici de culoare nud.

Sursa foto: Profimedia

Culoarea anului

La Wimbledon, în iulie, Catherine a prezentat una dintre cele mai elegante ținute ale anului, pășind pe terenul central într-un design personalizat de la brandul britanic Self-Portrait. Ea a combinat o jachetă ivory cu mânecă scurtă, de inspirație utilitară, cu o fustă plisată ușor, într-o nuanță crem-unt asortată, completată cu tocuri nude și bijuterii minimaliste.

Sursa foto: Profimedia

Omagiu adus Prințesei Diana

La Trooping the Colour, Catherine a livrat momentul definitoriu al modei din 2025, purtând un design personalizat uluitor, realizat de Catherine Walker. Rochia sculptată turcoaz, finisată cu revere ascuțite și asortată cu o pălărie cu boruri largi, a reprezentat eleganță ceremonială pură, elevată printr-o croitorie rafinată. Ținuta avea o rezonanță emoțională profundă. A fost recunoscută ca fiind un omagiu vestimentar atent adus Prințesei Diana, amintind de una dintre cele mai faimoase ținute ale sale.

Sursa foto: Profimedia

Cum arată felicitările de Crăciun pe care Familia Regală din Marea Britanie le-a trimis în acest an

Vedeta pentru care Kate Middleton a încălcat protocolul regal. Ambele au trecut prin aceeași suferință

