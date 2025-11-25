Gata cu banii cash! Taxele, impozitele și amenzile vor fi plătite doar prin card sau transfer bancar

Gata cu banii cash! O nouă lege, ce a fost deja publicată în Monitorul Oficial, introduce obligativitatea ca toate plățile către instituțiile publice, taxe, impozite, amenzi, contribuții sau tarife pentru servicii, să fie efectuate exclusiv prin mijloace electronice: card, transfer bancar sau aplicații digitale.

România face un nou pas către digitalizarea completă a plăților către stat. O nouă lege publicată în Monitorul Oficial modifică OUG 193/2002 și Legea 70/2015 și introduce obligativitatea ca toate plățile către instituțiile publice să fie efectuate exclusiv prin mijloace electronice. Plățile în numerar la ghișeu vor fi eliminate treptat în următoarea perioadă.

Taxele, impozitele și amenzile vor fi plătite doar prin card sau transfer bancar

Legea are ca obiectiv trecerea la un sistem unitar de plăți digitale, eliminând dependența de numerar atât pentru instituții, cât și pentru mediul privat. Conform noilor prevederi, toate instituțiile publice, inclusiv cele locale, sunt obligate să accepte plăți moderne și să se doteze cu terminale POS. Furnizorii de utilități publice intră, de asemenea, sub incidența acestei obligații.

Deși eliminarea completă a numerarului va fi treptată, în maximum 30 de zile de la solicitare, instituțiile și operatorii economici trebuie să instaleze terminalele POS puse la dispoziție de bănci, fără costuri de achiziție pentru sectorul public.

De asemenea, refuzul instalării terminalelor sau al acceptării plăților cu cardul va fi sancționat contravențional. Mai mult, legea introduce și reguli stricte pentru mediul de afaceri: toate firmele și PFA-urile trebuie să dețină cel puțin un cont de plăți în România, iar entitățile nou-înființate au maximum 60 de zile pentru a-și deschide un cont.

Cei care nu respectă noile obligații se pot alege cu sancțiuni usturătoare. De exemplu, firmele fără cont de plăți în România pot primi amenzi între 3.000 și 10.000 lei. Instituțiile publice și operatorii economici care nu acceptă plata cu cardul pot fi și ele sancționate. Iar autoritățile locale care nu implementează sistemele electronice riscă inclusiv măsuri precum sistarea cotelor defalcate din impozitul pe venit de către Ministerul Finanțelor.

