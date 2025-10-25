O româncă de 29 de ani s-a dat drept ghicitoare în Austria. Câți bani a făcut „Anna din Viena” în doar câteva luni

Un caz halucinant a făcut înconjurul internetului. O româncă a pretins că este ghicitoare și a înșelat o mulțime de bătrâni. Femeia le promitea că îi va scăpa de blesteme și făcea bani grei de pe urma lor. Află în articol!

Procesul în care românca și alți doi complici sunt acuzați că au înșelat zeci de pensionari va începe pe data de 1 decembrie la Tribunalul din Viena. Prejudiciul adus victimelor depășește 1.8 milioane de euro.

O româncă s-a dat drept ghicitoare în Austria

„Anna din Viena”, pe numele ei real Dona D., este o femeie în vârstă de 29 de ani. Aceasta este acuzată alături de soacra ei, Mariana M. (44 de ani) și alți membri că au înșelat vârstnici pretinzând că le „curăță aura” și „înlătură blestemele”. Românca ar fi profitat de vulnerabilitatea mai multor bătrâni din Austria pentru a obține sume mari de bani, bijuterii și aur.

După rechizitoriu, s-a aflat că doar una dintre victime i-ar fi oferit peste 514.000 de euro în rate, dintre care 210.000 de euro în numerar, bijuterii ce valorau peste 100.000 de euro și aur în valoare de 200.000 de euro.

Mai mult, anchetatorii au făcut o descoperire șocantă: în casa ghicitoarei false se aflau 25 de kilograme de aur, bijuterii și pietre prețioase, 6 milioane de euro cash în diferite valute și un seif ascuns în piscina peste care s-a turnat beton. De asemenea, într-un garaj din Wiener Neudorf se aflau 14 mașini de colecție.

Clanul din care acești membri făceau parte trăia o viață de lux într-o vilă de lângă Viena. Cu toate astea, toate cele enumerate mai sus nu erau de ajuns, iar românca se bucura și de ajutor social de la stat în valoare de 1.945 de euro pe lună.

Membrii care au luat parte la această înșelătorie de proporții sunt acuzați de fraudă gravă în formă continuată, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani.

