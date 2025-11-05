Acasă » Știri » China trăiește cu 50 de ani înaintea noastră! Cum plătesc oamenii la magazine fără bani cash sau card: „Viitorul este aici!”

De: Alina Drăgan 05/11/2025 | 20:47
Cum plătesc chinezii la magazine fără bani cash sau card /Foto: TikTok

China a fost înaintea tuturor în ultimii ani, mai ales atunci când vine vorba de plățile digitale. Cum ar fi ca, atunci când mergi la magazin să îți faci cumpărăturile sau atunci când ieși la restaurant, să plătești cu palma? Fără bani cash, fără card, în China deja este posibil! Cum pot chinezii să plătească doar cu palma? Nu e vorba despre niciun chip implantat.

Atunci când vine vorba despre tehnologie, China conduce detașat. Iar cea mai recentă „atracție” a chinezilor este plata cu palma. Recent, un român le-a arătat tuturor cum funcționează sistemul. Acesta a intrat într-un supermarket, și-a luat ceva dulce, iar la final a plătit doar fluturând palma deasupra unui aparat. A postat totul pe TikTok, iar românii au fost fascinați de ce au văzut.

În China, accentul se pune acum pe plățile biometrice, în special pe recunoașterea venelor palmare. Această nouă tehnologie este propulsată de giganți chinezi din domeniul tehnologic precum Tencent (WeChat Pay) și Alibaba (Alipay). Cum funcționează acest sistem?

Mai exact, în magazine, în stațiile de metrou, la cafenele sau în alte locuri localnicii își pot scana palma folosind o cameră de înaltă tehnologie. Scannerul captează modelul unic al venelor de sub piele, care funcționează ca o amprentă digitală. Datele biometrice sunt legate de contul utilizatorului WeChat Pay sau Alipay, conectat la un cont bancar chinezesc.

Tehnologia de plată cu palma este testată și implementată în orașe avansate tehnologic precum: Beijing. Shanghai, Shenzhen sau Hangzhou. Această opțiune de plată se găsește în principal în: cafenele, magazine de proximitate, stații de metrou și centre comerciale high-tech.

Plata cu palma este disponibilă pentru chinezi, însă ceva mai greu de accesat pentru turiști momentan. Pentru a utiliza plățile cu palma, trebuie să te înregistrezi la un portofel digital local (Alipay sau WeChat Pay), ceea ce necesită un număr de telefon chinezesc sau un cont bancar chinezesc.

În prezent, cardurile străine (precum Visa sau Mastercard) pot fi adăugate la Alipay și WeChat Pay pentru plăți cu cod QR — dar nu încă pentru sistemele de recunoaștere a palmei. Astfel, această opțiune este disponibilă dacă locuiești în China pe termen lung și ai un cont bancar local.

Tags:
