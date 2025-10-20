Acasă » Știri » Alimentul-minune adus de Ceaușescu din China care poate preveni cancerul, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: ”Are o substanță numită daizeină”

Alimentul-minune adus de Ceaușescu din China care poate preveni cancerul, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: ”Are o substanță numită daizeină”

De: Anca Chihaie 20/10/2025 | 18:21
Alimentul-minune adus de Ceaușescu din China care poate preveni cancerul, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: ”Are o substanță numită daizeină”
Sursa foto: Profimedia

Alimentul care poate preveni cancerul! Dr. Virgiliu Stroescu, medic primar în endocrinologie și doctor în medicină, a făcut dezvăluiri neașteptate despre această leguminoasă care te poate face să te simți mult mai bine.

Soia, considerată astăzi unul dintre cele mai valoroase alimente din dieta modernă, a intrat în alimentația românilor în urmă cu mai bine de patru decenii, într-o perioadă în care regimul comunist căuta soluții pentru a suplimenta resursele alimentare ale populației.

Cum poate preveni soia cancerul

Decizia introducerii acestei leguminoase a fost luată după ce Nicolae Ceaușescu a vizitat China, unde a observat popularitatea și diversitatea modului în care era utilizată soia în bucătăria locală. De atunci, produsul a fost folosit în diverse forme, de la preparate din soia texturată până la uleiuri și produse de patiserie,  fiind privit inițial cu scepticism, dar redescoperit ulterior ca o sursă importantă de proteine vegetale.

În prezent, cercetările medicale confirmă ceea ce medicina tradițională asiatică știa de secole: soia conține substanțe bioactive cu efecte benefice pentru organism. Numeroase studii au arătat că izoflavonele, compuși naturali prezenți în boabele de soia, pot contribui la reducerea riscului de apariție a anumitor forme de cancer, în special cel mamar și cel de prostată.

Aceste substanțe acționează prin limitarea procesului de formare a vaselor de sânge care hrănesc tumorile, mecanism cunoscut sub numele de neoangiogeneză. Practic, atunci când dezvoltarea unei tumori depinde de o rețea nouă de vase, izoflavonele din soia ar putea împiedica extinderea acesteia, sprijinind organismul în lupta naturală cu celulele anormale.

Efectul protector al soiei nu se oprește însă aici. Datorită conținutului ridicat de fibre și proteine vegetale, această leguminoasă ajută la menținerea unui nivel optim al colesterolului și contribuie la echilibrarea metabolismului.

„I-a spus atunci (n.r. liderul Chinei, Kim Ir-sen), măi Nicule, dacă tu dai la români soia nu o mai ai o treime din cancere, pentru că vor dispărea. Ei, în China, aveau foarte puține cancere datorită acestei leguminoase, care este soia. Iată, ce se întâmplă? O tumoră ca să crească are nevoie să fie hrănită de vasele de sânge. Și atunci, ca să fie o tumoră bine hrănită, organismul nostru și chiar cancerul formează noi vase de sânge numit neoangiogeneză. Deci, ai o tumoră și tumora comandă «făceți-mi hrană». Cum? Faceţi vase mari de sânge ca să mă hrănească. Vasele sunt mai mari, tumora crește și crește și crește.

Ei bine, soia ce face? Are o substanță numită daizeină, genesteină sau glicesteină, sunt trei surori care vin și strâng și opresc circulația în neoangiogeneză. Și atunci tumora care e mare, puternică, care crește din ce în ce, n-are hrană. Şi din ce în ce aceste trei izoflavonoide vin și ștrangulează până când cancerul se poate usca, se poate termina și atunci organismul care mai este încă sănătos are putere să rezolve problema respectivă.

Cancerul are trei timpi. Timpul unu este iniţiere, timpul doi de promovare și timpul trei de pro-creere sau proliferare.

Ei bine, soia aceasta ajută ca în prima etapă să dea înapoi. Deci omul a început să aibă micro-metastaze, a început să facă niște mici formațiuni. Ca o tumoră să crească un centimetru e nevoie de cinci ani. Păi celula-i mică și trebuiesc trei ani ca să ajungă la 10 la puterea 18, ca să ajungă să fie văzut 1cm, de asta îi trebuie cinci ani. Deci substanţele din soia nu omoară nimic, ci strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”.

Te-ar putea interesa: Cât costă un șnițel vegetal în magazinele Mega Image. Mulți români îi consumă în postul Crăciunului

