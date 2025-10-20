Alimentul-minune adus de Ceaușescu din China care poate preveni cancerul, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: ”Are o substanță numită daizeină”

Alimentul care poate preveni cancerul! Dr. Virgiliu Stroescu, medic primar în endocrinologie și doctor în medicină, a făcut dezvăluiri neașteptate despre această leguminoasă care te poate face să te simți mult mai bine.

Soia, considerată astăzi unul dintre cele mai valoroase alimente din dieta modernă, a intrat în alimentația românilor în urmă cu mai bine de patru decenii, într-o perioadă în care regimul comunist căuta soluții pentru a suplimenta resursele alimentare ale populației.

Cum poate preveni soia cancerul

Decizia introducerii acestei leguminoase a fost luată după ce Nicolae Ceaușescu a vizitat China, unde a observat popularitatea și diversitatea modului în care era utilizată soia în bucătăria locală. De atunci, produsul a fost folosit în diverse forme, de la preparate din soia texturată până la uleiuri și produse de patiserie, fiind privit inițial cu scepticism, dar redescoperit ulterior ca o sursă importantă de proteine vegetale.

În prezent, cercetările medicale confirmă ceea ce medicina tradițională asiatică știa de secole: soia conține substanțe bioactive cu efecte benefice pentru organism. Numeroase studii au arătat că izoflavonele, compuși naturali prezenți în boabele de soia, pot contribui la reducerea riscului de apariție a anumitor forme de cancer, în special cel mamar și cel de prostată.

Aceste substanțe acționează prin limitarea procesului de formare a vaselor de sânge care hrănesc tumorile, mecanism cunoscut sub numele de neoangiogeneză. Practic, atunci când dezvoltarea unei tumori depinde de o rețea nouă de vase, izoflavonele din soia ar putea împiedica extinderea acesteia, sprijinind organismul în lupta naturală cu celulele anormale.

Efectul protector al soiei nu se oprește însă aici. Datorită conținutului ridicat de fibre și proteine vegetale, această leguminoasă ajută la menținerea unui nivel optim al colesterolului și contribuie la echilibrarea metabolismului.