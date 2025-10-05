Acasă » Știri » Povestea tânărului de 32 de ani care a renunțat la viața de lux și a ajuns să trăiască pe străzi, cu doar 14 dolari pe zi

05/10/2025
Tânărul a renunțat la o viață luxoasă / FOTO: Shutterstock

Povestea lui Zhao Dian, un tânăr cu o educație de elită și diplome obținute în marile centre universitare ale lumii, a stârnit curiozitate și controverse. Acesta a decis să renunțe la stilul de viață pe care putea să-l aibă, pentru obiceiuri minimaliste ce-i aducă multă libertate.

Zhao Dian, un tânăr de 32 de ani originar din Shanghai, a surprins opinia publică după ce a renunțat la confortul unei vieți privilegiate pentru a trăi pe străzi, cu un buget de doar 14 dolari pe lună.

Deși a crescut într-o familie strictă și a fost mereu împins spre performanță, Zhao a ales un drum complet diferit. Părinții săi l-au presat încă din copilărie să fie cel mai bun, iar educația pe care a primit-o în universități de renume din Sydney, New York, Beijing și Paris i-a adus două diplome de licență și trei de master în domeniul financiar. Cu toate acestea, el mărturisește că studiile și presiunea constantă nu i-au adus libertatea dorită, ci mai degrabă o povară.

Zhao a lucrat în mai multe domenii

Experiențele profesionale ale sale au fost variate. În perioada în care a locuit la Paris, a lucrat într-o bucătărie de restaurant, unde a descoperit bucuria lucrurilor simple.

„Spălatul vaselor poate aduce liniște și fericire, nu trebuie să aștepți un job ideal pentru a fi mulțumit”, povestește el.

Revenit în China în 2023, a fost ospătar la un festival de bere, apoi a lucrat într-un hotel. Însă, anul trecut, a ales să renunțe la orice stabilitate și să adopte un stil de viață minimalist.

Astăzi, Zhao trăiește cu foarte puțin. Se spală ocazional în hosteluri, unde își curăță și hainele, mănâncă la cantine vegetariene gratuite și poartă doar haine second-hand. Își petrece timpul citind pe un e-reader și participă la proiecte comunitare, precum cluburi de lectură.

Decizia sa a împărțit opinia publică. În timp ce unii îl critică pentru lipsa de responsabilitate, alții îl privesc cu compasiune și speră ca la un moment dat să aibă un stil de viață normal. Bărbatul spune că se simte liber și că poate trăi așa cum visa în trecut, fără să mai simtă presiune academică.

Răsturnare de situaţie în dosarul care a șocat România! Vedeta de la Antenă e disperată: bărbatul ...
Răsturnare de situaţie în dosarul care a șocat România! Vedeta de la Antenă e disperată: bărbatul care i-a transformat viaţa în coşmar nu a fost pedepsit: „I se fac cadou ani de libertate”
Actorul de la Antena 1 a stat lipit de Gina Chirilă toată seara! El însurat, ea proaspăt îndrăgostită, ...
Actorul de la Antena 1 a stat lipit de Gina Chirilă toată seara! El însurat, ea proaspăt îndrăgostită, dar… A păzit-o mai ceva ca un bodyguard!
Anghel Damian știe exact cum să o dea pe spate! Theo Rose, reacţie savuroasă după surpriza de proporții ...
Anghel Damian știe exact cum să o dea pe spate! Theo Rose, reacţie savuroasă după surpriza de proporții pusă la cale de soț! “Nu știu cum Doamne iartă-mă a făcut”
Dorian Popa, masă câmpenească pe capota Rolls Royce-ului. „Alergic” la firimituri, a înfulecat ...
Dorian Popa, masă câmpenească pe capota Rolls Royce-ului. „Alergic” la firimituri, a înfulecat pe nerăsuflate, în fața supermarketului!
Ce salariu are un român care culege portocale în Spania. Cât câștigă lunar, de fapt
Ce salariu are un român care culege portocale în Spania. Cât câștigă lunar, de fapt
Cât costă o porție de cartofi prăjiți cu șnițel la cantina Universității din Alba Iulia. Câți ...
Cât costă o porție de cartofi prăjiți cu șnițel la cantina Universității din Alba Iulia. Câți lei a plătit acest student
