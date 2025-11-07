Acasă » Știri » Atenție, români! Cum se plătesc acum amenzile de circulație primite în Bulgaria

Atenție, români! Cum se plătesc acum amenzile de circulație primite în Bulgaria

De: Irina Rasoveanu 07/11/2025 | 19:24
Schimbări în legislația din Bulgaria!/ Sursa foto: Arhivă CANCAN

Schimbări importante în Codul Rutier din Bulgaria! Autoritățile au introdus o nouă regulă care poate avea consecințe serioase dacă nu este respectată. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a oferit detalii despre măsura adoptată pentru toți românii care vor să călătorească în țara vecină. Află, în articol, cum se plătesc acum amenzile de circulație primite acolo!

Joi, 6 noiembrie 2025, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atenționare de călătorie prin care informează șoferii români despre modificările din Codul Rutier al Bulgariei. Este vorba despre o măsură care vizează achitarea amenzilor primite pe teritoriul țării vecine.

Cum se plătesc amenzile în Bulgaria

Autoritățile din Bulgaria au introdus obligativitatea plății pe loc a amenzilor primite în trafic, potrivit MAE. Măsura se aplică șoferilor care nu au domiciliul pe teritoriul țării vecine. Așadar, regula se aplică și pentru români.

Șoferii care primesc amendă în Bulgaria trebuie să achite pe loc, prin card bancar. Mașinile poliției vor fi dotate cu aparat de tip POS. De asemenea, conducătorii auto pot plăti și la cel mai apropiat automat. Aceștia vor fi conduși chiar de către oamenii legii.

Este important de precizat că amenzile nu vor putea fi achitate cu bani cash. În cazul în care șoferii refuză să plătească, autoritățile bulgare au dreptul să le rețină certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare în baza unui ordin emis de agentul constatator, ce are o valabilitate de maximum trei luni. După ce conducătorii auto prezintă dovada achitării, sancțiunile sunt retrase.

„Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758”, se arată în informarea MAE.

Zeci de mii de șoferi din țara noastră circulă anual prin Bulgaria. În timp ce unii aleg să viziteze destinații locale, alții tranzitează țara pentru a ajunge în Grecia sau Turcia. Astfel, este necesar pentru români să fie informați despre noile reguli.

