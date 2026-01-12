Melek a reacționat, după primul interviu al lui Mario Iorgulescu: ”I-a părut rău 10 minute. A pomenit ceva de copiii care au rămas fără tată?”

Melek a intervenit în exclusivitatea momentului! Mario Iorgulescu a ales să vorbească pentru CANCAN.RO, după 7 ani de la accidentul în care Dani Vicol și-a pierdut viața. Văduva victimei a răbufnit, după ce a văzut interviul oferit de fiul președintelui LPF. Toate detaliile în articol.

Patricia Mincă, pe numele ei real, este cea mai afectată persoană în urma morții brutale a lui Dani Vicol. Văduva are un copil care a fost nevoit să crească fără tată și care avea doar câteva luni atunci când acesta a dispărut. În continuare răpusă de durere, femeia a oferit o replică dură în interviul momentului.

Melek a reacționat, după primul interviu al lui Mario Iorgulescu

Mario Iorgulescu a ieșit în față și a vorbit pentru CANCAN.RO după mulți ani în care nimeni nu a știut nimic de el și a preferat să rămână tăcut. După ce a ascultat interviul, Melek a intervenit și a postat un filmuleț cutremurător pe rețelele de socializare. Văduva lui Dani Vicol nu este impresionată de apariția umilă și de declarațiile dureroase ale lui Iorgulescu, ba dimpotrivă.

Melek a analizat atent declarațiile lui Mario Iorgulescu și a scos în evidență cum, în continuare, tânărul nu ar regreta cu adevărat ce a făcut și preferă să vorbească despre viața lui de dinainte de tragedie. Mai mult, ea a spus și că fiul lui Gino Iorgulescu va continua să creeze probleme cu siguranță, având în vedere trecutul său periculos.

„Chiar acum am văzut un interviu cu Mario Iorgulescu de la CanCan TV. Încerc să mă abțin și să vorbesc cât se poate de calm și de coerent. Deci, într-o oră de interviu, o oră jumate cât a vorbit, părerea lui de rău și regretele lui n-au durat decât 10 minute. Restul nu a vorbit decât de băutură, de petreceri, de droguri. Deci el are tupeu să spună că în seara respectivă n-a consumat decât patru pahare de vin și că n-a consumat substanțe deloc. Când tot el spune că la petrecerile lui într-un weekend se consumau 50 grame de droguri. Și el în seara aia n-a consumat nimic. Ok. Și în prezent, în momentul de față, după șase ani de zile, fața lui, vorba lui, gesticulările lui, sunt de un om drogat și de un om beat. Și în tot interviul lui, n-am înțeles decât de petreceri, droguri, femei și atât. Și el vrea să arate că s-a schimbat și că îi pare rău și că merge la școală, frate. Băi, oameni buni, hai să ne trezim la realitate. Eu deja necazul mi-l trag și îl trag în continuare. Dar de acum încolo, cine știe cineva mai urma să cadă în plasa lui Mario Iorgulescu? Nu este singurul caz în care el a avut probleme. Cu gura lui spune că el chema lumea să bată pe X, să-l omoare pe X, să-l facă pe X.”

Melek a continuat să zică că nu crede în „problemele mentale” pe care Mario Iorgulescu le invocă și este revoltată de faptul că nu au fost luați în considerare cei doi copii pe care a fost nevoită să îi crească singură.

„A pomenit ceva de copiii orfani care au rămas fără tată? Oare dacă copiii ăștia n-aveau familie responsabilă și era doar tată lor care a murit din cauza lui Mario Iorgulescu, ce se întâmpla cu copiii ăștia? A pomenit ceva că au rămas copiii orfani? Băi, oameni buni, nu vine să cred și în momentul de față mă abțin cât pot să… O să fiu cât mai calmă și cât mai coerentă să vă explic. Eu sunt nebună, doar mie mi se pare că situația asta este imposibil. Deci în tot interviul doar 10 minute s-a discutat și a părut rău. În 10 minute doar și a spus părerea că a plâns și că nu știu ce. Restul a vorbit de femei, de droguri, de petreceri. Și că el… Ce încerci, mă, tu să faci? Tu încă zici că mergi la școală la 30 de ani? Asta e… Prin asta dai tu dovadă că vrei să te remediezi? Ești… Ok. Zice-mi că e bolnav, că ai probleme mentale. De ce avea permis de conducere? De ce putea să bea alcool? De ce putea să se drogheze?”, a mai spus Melek.

