Momente grele pentru Marisa Paloma! Bruneta și întreaga sa familie au fost infectați cu COVID: „Suntem praf”

Marisa Paloma și partenerul ei Liviu Stanciu au avut un weekend plin, în care s-au distrat la maximum. Cei doi au fost la aniversarea unei prietene și s-au distrat pe cinste. Însă, ieșirea le-a adus și multe probleme. După noaptea albă, Marisa Paloma a ajuns la spital. Medicii au constat că a fost infectată cu COVID, iar la scurt timp și restul membrilor au început să prezinte simptome.

Marisa Paloma a ajuns de urgență la spital. Aceasta acuza dureri îngrozitoare în zona urechilor, așa că a cerut ajutorul medicilor. După câteva analize, medicii au constatat că bruneta a fost infectată cu COVID. Acum, Marisa Paloma se află în izolare și spune că nu se simte deloc bine. Bruneta se confruntă cu frisoane și nu este în stare să facă mare lucru.

Din păcate, Marisa Paloma nu este sigura care a contactat virusul, la fel s-a întâmplat și cu partenerul ei. Și acesta a fost testat pozitiv, însă stare lui de sănătate este ceva mai bună.

„Dimineața, undeva pe la 6, am plecat către spital fiindcă mă durea îngrozitor urechea. Înțeleg că este una dintre manifestările COVID-ului. Cum am ajuns la spital, m-au testat și după ce testul a ieșit pozitiv, m-au izolat și mi-au făcut o perfuzie cu paracetamol și vitamina C.

Efectul a fost că mi s-a ameliorat durerea, în rest, suntem praf în continuare. Îmi curg ochii, nasul și am o stare de parcă m-a călcat trenul, am stare febrilă, deși nu am febră și mă simt slăbită. Liviu Stanciu este un pic mai bine, de când ne știm el are imunitatea mult mai ok decât a mea”, a scris Marisa Paloma, în mediul online.

„Abia acum începe”

După ce părinții au fost testați pozitiv a venit și rândul micuței Iris. Se pare că înainte să realizeze, aceștia au transmis virusul și către fiica lor, iar cea mică a început să prezinte și ea primele simptome. Aceasta a făcut febră și este atent supravegheată de către părinți.

„Iris de aseară a început să dea semne de disconfort în somn, azi de dimineață, la șapte, am schimbat-o și avea febră 38,3. Cred că abia acum începe…”, a mai spus Marisa Paloma.

Este clar că escapada din weekend a părinților a fost momentul în care au contactat virusul, iar Liviu Stanciu s-a arătat destul de supărat pe această temă. Partenerul Marisei Paloma se învinovățește pentru neglijență și speră ca toți să se pună pe picioare cât mai repede.

„Gata, avem toți. Degeaba analizez și iau în calcul toate riscurile în 99% din cazuri, dacă în 1% sunt un ficus și nu realizez că a ieși la un eveniment cu cetățeni în plin sezon de viroze este… cretin, imbecil, stupid”, a scris și Liviu Stanciu, în mediul online.

