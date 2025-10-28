Fostă câștigătoare ”Bravo, ai stil!”, Marisa Paloma trăiește visul oricărei femei: milionară, cu soțul perfect și o veste mare! ”S-a mărit familia!”

Marisa Paloma a devenit cunocută după ce a câștigat concursul „Bravo, ai stil” și a primit titlul de „cea mai stilată femeie din România”, dar și marele premiu. Cu banii câștigați, bruneta a lăsat industria modei și și-a deschis două bussinessuri în zona de beauty. Vorbim despre două saloane de înfrumusețare care i-au rotunjit conturile brunetei, care a depășit deja milionul de euro. Doar că, de la un timp, Marisa a luat o decizie radicală! A vândut saloanele și a revenit la prima ei dragoste. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, celebra influenceriță a vorbit despre toate aceste lucruri, dar și despre viața personală. Și-a mărit deja familia și nu se oprește aici. Marisa a povestit că ea și partenerul ei își mai doresc copii, dar doar dacă se aliniază astrele…la propriu!

Marisa Paloma are doar 28 de ani, dar până la vârsta aceasta a bifat ceea ce mulți doar visează. Are o familie superbă, a avut afaceri care i-au adus profituri considerabile și, mai nou, s-a mutat în casa visurilor sale. Bruneta se poate considera împlinită pe toate planurile, dar asta se datorează atât puterii de a lua decizii, cât și a faptului că este extrem de strategică. Își calculează de dinainte fiecare pas și, deși poate pentru unii este surprinzător, pentru ea a funcționat. Chiar și pe fetița ei a programat-o cu atenție, astfel încât să iasă zodia pe care și-a dorit-o.

Marisa Paloma și partenerul ei au ales zodia viitorului copil

Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Marisa ne-a dezvăluit că are toate planurile de familie deja făcute.

„Avem o bonă în familie, deci s-a mărit familia. Ne-a rămas și mașina rămâne mică, și dacă vor mai fi copii în viitor, cred că o să ajung să-mi iau un Cybertruck, un van mare. Să știi că ne-am gândit dacă vom avea mai mulți copii în această viață, să ne luăm și o mașină din asta cu multe locuri, că e utilă pentru când pleci prin țară cu copiii. Ne dorim mai mulți copii, clar. Mi-aș dori și un băiețel. Eu multă vreme m-am văzut mamă de băiat, dar acum, după ce o am pe Irisoanca, m-aș bucura să mai am fetiță. Mă văd mama de fetițe”, ne-a povestit Marisa Paloma.

Marisa Paloma a povestit că ea și partenerul ei, Liviu, și-au dorit ca fiica lor să fie o anumită zodie, astfel că au fost nevoiți să o conceapă într-o fereastră foarte mică, de doar o lună. Din fericire, a fost cu noroc pentru ei.

„Când am rămas însărcinată cu Iris am simțit amândoi. Am avut noroc că a ieșit din prima. Mi-am dorit să fie săgetător și aveam, practic, o perioadă, o fereastră de o lună în care ne puteam încadra. Ne-am încadrat și a ieșit și e totul minunat.Eu sunt săgetător și una dintre femeile pe care o apreciez foarte mult din această viață mătușa mea e tot săgetător și mi se pare o zodie bună, care înțelege pe toată lumea”, a spus influencerița pentru CANCAN.RO.

Marisa și Liviu au în plan să își mărească familia, astfel că deja s-au gândit la perioada în care îl vor concepe. Zodia, desigur că este deja aleasă.

„Următorul copil nu știm când va apărea, dar mi-ar plăcea să fie zodia leu, este o zodie bună. Dar acum depinde și de perioada în care o să ne prindă, o să calculez la momentul respectiv, dar, în general, zodie de foc”, a mai spus ea.

În privința numelui copilului, lucrurile stau diferit.

„De multe ori Dumnezeu le așază pe toate. Nu cred că i-am dat noi numele copilului. Cred că e așa este de când lumea și pământul. Am primit și semne care ne-au făcut să îi punem acest nume, deci cred că a fost mai presus de noi”, a declarat Marisa pentru CANCAN.RO.

Fosta câștigătoare „Bravo, ai stil” recunoaște că viața de părinte i-a schimbat complet prioritățile. Dacă în trecut totul era despre ea, acum atenția ei se îndreaptă către fetița ei, Iris. Însă, mereu are un umăr pe care se poate baza: cel al soțului ei.

„Am 20 și ceva de ani, dar sunt mamă, am o responsabilitate față de copilul meu. Nu eram atât de organizată înainte să o nasc pe Iris. N-am avut momente de panică, cred că panica vine și din lipsa susținerii partenerului. Și momentul în care am realizat realmente ce urmează să se întâmple a fost încă de când am rămas însărcinată. Am știut că trebuie să devin mult mai responsabilă decât eram până la momentul respectiv. Nu e ceva ce m-a lovit peste noapte și am zis o, stai, am un copil în brațe, nu. El este un tip mai cerebral decât mine, deci are un pic mai multe frici. E genul de om care pune și răul înainte, dar tot din dorința de a fi bine și de a nu întâmpina, nu știu, situații neprevăzute”, a mai spus ea.

„Am crezut că pot îmbina afacerile cu marea mea iubire, dar nu am avut cum”

Marisa Paloma a dat lovitura în domeniul antreprenorial cu două saloane de înfrumusețare pe care le-a deținut în Capitală. A apelat inițial la un credit bancar pentru a se lansa în afaceri, însă nu regretă decizia, mai ales că a reușit să dea înapoi banii împrumutați și să facă un profit serios: peste un milion de euro! Acum însă, a decis să schimbe foaia! A vândut saloanele și s-a întors la prima ei mare pasiune.

„Am vândut saloanele. Trebuia să-l relochez, în mod normal pe ultimul, dar am primit o ofertă foarte bună și am simțit că este pasul să fac schimbarea asta în viața mea. Acum m-am întors la prima mea iubire și m-am reapucat de haine. Mă bucur tare mult. Eu am crezut că o să pot îmbina asta cu afacerile, dar nu am avut cum. Dacă vrei să faci ceva bine în viața asta, nu poți să faci multe și pe toate bine. Trebuie să îți alegi un lucru și să te axezi pe acela. O să lansez și colecții noi de haine, momentan ce veți găsi la mine sunt pijamale și seturi, treninguri care pot fi purtate și în casă, și în afara casei. Urmează, cred eu, o colecție de tricouri sau bluze, depinde de perioada în care o să lansez”, a spus Marisa pentru CANCAN.RO.

Bruneta a absolvit facultatea de design vestimentar, iar acum urmează să lanseze colecții de haine. Stilul ei rebel inconfundabil și dragostea pentru modă i-au adus și bani, și renume, prin prisma concursului câștigat, iar acum revine la pasiunea sa.

„Mi-ar plăcea să lansez și o colecție de haine pentru copii. Cred că mai mult ca sigur se va întâmpla să o iau pe Iris ca model, poate involuntar, nu am neapărat asta în plan, dar este o fetiță foarte expresivă. Cred că mă va ajuta pe partea asta, dar vom vedea la momentul respectiv, dacă va rămâne modelul meu pe partea de kids. Este expresivă pentru că noi mereu am vorbit cu ea ca și cum ar fi fost deja mare, nici eu sau tatăl ei nu ne ascundem emoțiile, că trăind cu astfel de părinți în casă, cred că e greu să fii genul ăsta de copil introvert”, a mai declarat influencerița.

Și, cum toate lucrurile decurg conform planului, Marisa Paloma are în plan ca în viitorul apropiat să își rotunjească, din nou, conturile datorită noii afaceri. Și nu așa oricum, ci să atingă pragul de 2 milioane de euro, iar pentru asta o ajută și partenerul ei.

„Eu colaborez cu Liviu pe plan profesional de ani de zile. El este practic videograful meu personal. Am acest noroc în viață, culmea și e un noroc mare, nu e puțin lucru. Da, sigur că da. Adică avem lucruri pe care le facem la comun, le facem împreună, dar pentru simplul fapt că ne-am și potrivit în domeniu. Am atins deja milionul de euro și avem în plan să îl atingem pe al doilea, dar într-un alt domeniu de activitate”, a mai spus ea.

