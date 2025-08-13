Marisa Paloma, testată cu alcooltestul în urma unui accident rutier: „Nu vreți să știți ce circ a făcut”

Clipe de panică pentru Marisa Paloma! Vedeta a fost implicată într-un accident rutier în cursul zilei de ieri și a povestit prin ce a trecut. Poliția a intervenit, iar cele două părți implicate au fost testate cu alcooltestul. Iată ce s-a întâmplat!

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a povestit cum a fost lovită de o femeie care încerca să își parcheze mașina. Deși ea și-a dorit să rezolve situația pe cale amiabilă, șoferița a refuzat, așa că a fost necesară intervenția poliției.

Marisa Paloma, implicată într-un accident

Marisa Paloma își ține fanii la curent cu activitățile sale, astfel că recent le-a povestit despre situația neplăcută prin care a trecut. Bruneta a povestit că nu a fost vinovată și prin urmare nu a vrut să suporte costurile reparațiilor, dar femeia ar fi refuzat să rezolve totul pe cale amiabilă.

Ei bine, poliția a intervenit, iar influencerița a povestit că l-a convins pe omul legii să nu o amendeze pe șoferița vinovată, iar aceasta nici măcar nu i-a mulțumit.

„În timp ce stăteam la coadă, la semafor, o doamnă care era în fața mea nu s-a asigurat și a dat cu spatele, încercând să parcheze pe un loc lateral care era disponibil și neavând suficient spațiu de manevră, mi-a șters bara. Mi-a zgâriat bara suficient de rău încât să nu vreau să o fac pe CASCO și suficient de rău cât să o fac pe asigurarea dânsei, având în vedere că eu nu eram vinovată (…) I-am spus domnului polițist să nu îi dea amendă, pe timpul meu (…) M-am gândit, văzând o femeie în vârstă, că 815 lei nu e o sumă mică”, a povestit Marisa Paloma pe TikTok.

A fost testată cu alcooltestul

Vedeta a povestit cum după câteva ore petrecute la poliție, ambele au fost testate cu alcooltestul. Inițial, doar șoferița vinovată a fost testată, dar la insistențele acesteia, polițiștii au testat-o și pe Marisa Paloma.

Influencerița a fost surprinsă de comportamentul femeii, având în vedere faptul că ea a încercat să o ajute pentru a nu fi amendată.

„Ne-a testat după să vadă dacă am băut alcool. Prima oară a testat-o pe dânsa, a ieșit negativ bineînțeles, după care i-a făcut semn să plece (…) Nu vreți să știți ce circ a făcut, că de ce o invită să plece, că vrea să vadă dacă și la mine e negativ (…) Am trecut printr-o criză existențială în momentul în care nu mi-a mulțumit (…) În continuare stau și mă gândesc dacă ceea ce am făcut este despre mine și nu ar trebui să mă intereseze cum a preluat dânsa gestul meu sau dacă se aplică vorba aceea „Când ești bun, ești luat de prost”, a mai povestit Marisa.

