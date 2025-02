Marisa Paloma a ajuns cu fiica ei la spital, după ce a înghițit pastilele din geantă. Clipe de coșmar!

Maria Paloma a trecut printr-o sperietură soră cu moartea. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a ajuns de urgență cu fetița ei la spital, după ce a înghiți patru pastile de medicamente dintr-o geantă. Tânăra a transmis un semnal de alarmă pentru toți părinții!

Au fost clipe de panică pentru Marisa Paloma, după ce fiica ei, Iris, a înghițit mai multe pastile de medicamente dintr-o folie cu pastile uitată în geanta mamei sale. Tânăra a ajuns de urgență la spital cu cea mică, iar acum se află în afara oricărui pericol. În cadrul unei postări pe social-media, creatoarea de conținut a tras un semnal de alarmă către toți părinții care își lasă lucruri, obiecte, medicamente în locuri unde cei mici au acces.

În cadrul unei postări încărcate pe social media, Marisa Paloma a povestit episodul de groază prin care a trecut. Într-o clipă de neatenție, Iris, fiica ei, a intrat în dressingul cu haine și a găsit în geanta mamei sale o folie cu medicamente pentru calmarea durerilor în gât. Cea mică a apucat să înghită câteva drajeuri, moment în care s-a instalat panica în casă.

”Iris este bine acum. Asta mică a mea a intrat în dressing – preț de câteva minute, mi-a cotrobăit prin geantă și a dat de o folie cu drajeuri de Septocalmin și a venit la noi cu folia goală. Am întrebat-o dacă a înghiți vreo pastilă și mi-a spus că a înghiți patru. Am întrebat-o ce culoare aveau pastilele și îmi era clar că a înghițit, dar nu știam câte. Am verificat să văd dacă sunt substanțe care să îi facă rău.

Am avut noroc pentru că nu îmi cumpărasem varianta normală, cea forte conține paracetamol și codeină. Ar fi fost dramatic dacă ar fi luat din cea forte. Era o tabletă uitată în geantă de pe vremea când aveam probleme cu gâtul și luam toate pastilele posibile pentru gât. Niciodată nu intră la mine în dressing și umblă în genți. Niciodată!