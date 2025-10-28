Acasă » Exclusiv » Tensiune mare la restaurant, mon cher! De la ce s-or fi luat milionara Marisa Paloma și soțu’?

Tensiune mare la restaurant, mon cher! De la ce s-or fi luat milionara Marisa Paloma și soțu’?

De: Delina Filip 28/10/2025 | 23:40
Păzea! Marisa Paloma și soțul, discuție aprinsă în restaurant!
Marisa Paloma are doar 28 de ani, dar până la vârsta aceasta a bifat ceea ce mulți doar visează. Are un partener care îi este alături atât în viața personală, cât și profesională, este mămică și, mai nou, a revenit la prima ei iubire…moda. Într-un interviu recent, influencerița ne dezvăluia cât de importantă este susținerea partenerului în viața personală și profesională și cât de multe îi datorează lui. Doar că, oricât de bine sudat ar fi un cuplu, se mai întâmplă și tensiuni. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi amorezi în timpul unui prânz încordat! Cum s-a încheiat totul, aflați în rândurile următoare. 

Să vezi și să nu crezi! Nici bine nu ne povestea Marisa Paloma ca ea și soțul își măresc familia (vezi aici) și cum decurge viața lor, că HOP! i-am surprins în timp ce luau masa la un restaurant grecesc.

Dar, din modul în care bruneta vorbea despre relația lor, ne așteptam sp bvedem numai lapte și miere. Ei bine, realitatea e puțin mai… picantă: treburile zilnice, afacerile și dorința de a atinge al doilea milion, după cum ne povestea chiar ea, și-au pus amprenta asupra cuplului. Se pare că lucrurile mari nu se rezolvă atât de ușor! Iată de ce spunem asta. 

Marisa Paloma și soțul, discuție aprinsă în restaurant

Am surprins-o pe Marisa Paloma în mall Băneasa în timpul unei discuții aprinsecu soțul ei. Cei doi erau la un restaurant grecesc, acolo unde și-au comandat toate bunătățile. Doar că, deși mâncarea nu avea nicio vină, a asistat la niște reproșuri pe care și le-au aruncat.

Așadar, Marisa și Liviu nu au putut lua prânzul în tihnă, căci alte lucruri le stricau vibe-ul. Nici măcar bețișoarele parfumate, muzica sau atmosfera prietenoasă din restaurant nu i-a putut relaxa.

CANCAN.RO i-a surprins pe Marisa și pe tatăl copilului ei cu garda jos…sau mai bine zis: cu furculițele în aer! Au stat mai mereu pe telefoane, au gesticulat frenetic, iar din când în când, partenerul vedetei dădea câte un mesaj vocal, semn că discuția nu era doar între ei la masă, ci s-a extins. Și, dacă ar fi să ne uităm la felul în care influencerița gesticula, e clară treaba: Lucrurile s-au încins rău de tot!

Păzea! Tensiunea a ajuns la cote mari!

Nici mâncarea nu a fost atât de picantă precum discuția lor! Tensiunea:  o tăiai cu un cuțit lejer…cuțit care este bine că a lipsit de la masă, căci niciodată nu se știe…. Ce i-a determinat pe cei doi să fie atât de încordați?! Nu știm exact, dar cert este că lucrurile au fost foarte aprinse. Adevărul e că nici dacă mâncau la un restaurant indian, mâncarea nu întrecea „iuțeala” din privirile lor.Ceva îi neliniștea teribil pe cei doi

Ceva îi neliniștea teribil pe cei doi, care gesticulau la un moment dat mai mult decât chelnerii din restaurant, iar furculițele lor parcă se transformaseră în săbii de duel. Și, după toată discuția purtată… lucrurile s-au calmat brusc! Poate cine știe, s-a rezolvat între timp problema…Sau poate că mâncarea grecească face minuni! 🤭

CITEȘTE ȘI: Atinge milionul de euro! Cum face banii pe bandă rulantă concurenta de la ”Bravo, ai stil!”

ACCESEAZĂ ȘI: Marisa Paloma, din nou gravidă?! Imaginile care au dat-o de gol: ”Vine bebe 2”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

