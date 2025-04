Cine este și cum arată Victoria Pica, tânăra care i-ar fi vândut substanțe interzise lui Rareș Ion. Avem singura imagine cu ea

După moartea lui Rareș Ion, au ieșit la iveală mai multe informații ce vizează consumul de substanțe interzise în anturajul tânărului, același din care făcea parte și Vlad Pascu, înainte de accidentul din 2 Mai. Mai mulți apropiați au povestit în fața procurorilor DIICOT că cea care i-a vândut, de fapt, droguri băiatului decedat ar fi o femeie pe nume Victoria Pica, și nu Tudor Duma, zis Maru.

În urma decesului tulburător, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism București (DIICOT) a deschis un dosar pentru trafic de droguri, iar Tudor Duma a fost arestat. În cadrul anchetei, au ieșit la iveală mai multe detalii. De asemenea, a apărut și un nou „personaj” – Victoria Pica.

Anchetatorii au reușit să o identifice pe Victoria Pica, femeia care i-ar fi furnizat droguri lui Rareș chiar în seara dinaintea tragediei. Chemat la sediul DIICOT, unul dintre prietenii tânărului decedat a făcut o serie de dezvăluiri despre această femeie.

Victoria Pica este cunoscută în cercurile de consumatori sub pseudonimul „Pika”. Tânăra ar avea 30 de ani, iar apropiații au dezvăluit că ascunde un trecut tulbure și o dependență severă de substanțe.

Rebeca Lăzărescu, prietenă cu Rareș și cu Vlad Pascu, a susținut, la rândul ei, că Victoria Pica i-ar fi furnizat lui Rareș substanțele care i-au adus sfârșitul. Tânăra a mărturisit că numele femeii ar fi fost legat și de o altă tragedie.

„M-a sunat în jur de ora prânzului să-mi zică că se vede cu acea Pica, să-și cumpere acele pastile și am zis ‘ok, treaba ta ce faci’. Eu aveam treabă în ziua aceea, nu am crezut niciodată că se va ajunge aici. Mi-a zis doar că s-a văzut cu Pica și că și-a cumpărat acele pastile, atât. Și am închis telefonul. Am mai auzit de această fată, pentru că, cu un an în urmă, prietena mea, Ana, s-a văzut cu mine și mi-a zis că s-a văzut cu acea Pica, că și-a luat acele patru pastile. Și a doua zi a murit”, a povestit Rebeca Lăzărescu, conform Antena 3 CNN.