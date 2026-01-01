De la Împărăteasa Eugénie la Regina Victoria și Ecaterina a Rusiei: comorile regale care dau fiori Parisului

Bijuteriile purtate de cele mai puternice femei ale Europei, de maharajahi cu averi legendare și de americani obsedați de statut se reunesc spectaculos la Hôtel de la Marine, potrivit revistei Vanity Fair. Expoziția „Joyaux Dynastiques” transformă Parisul într-o adevărată scenă a istoriei regale.

Piese care au făcut istorie, reunite într-un decor cu vibrații imperiale

„Joyaux Dynastiques” se prezintă ca o promisiune a grandorii, iar realitatea depășește toate așteptările. Conform Vanity Fair, expoziția adună sub același acoperiș pietre și bijuterii care au traversat imperii, tragedii și schimbări politice majore. Vizitatorii pot vedea opalele împărătesei Joséphine, celebrul diamant „Briolette des Indes” de peste 90 de carate, diadema reginei Victoria, ornamentele Ecaterinei a II-a a Rusiei și perlele împărătesei Eugénie. Toate aceste piese dialoghează cu bijuterii provenind din colecția Al Thani și din faimosul Victoria and Albert Museum din Londra. Amin Jaffer, directorul colecției Al Thani, subliniază că aceasta este „una dintre cele mai importante colecții din lume”, iar faptul că aceste comori sunt expuse chiar în fostul Garde-Meuble al Coroanei Franței nu face decât să amplifice aura locului. Sălile, lipsite de ferestre și securizate riguros, lasă în urmă amintirea furtului istoric din 1792, concentrându-se exclusiv pe splendoarea prezentată acum.

Tiare, diademe și povești incredibile ale celor care le-au purtat

Potrivit Vanity Fair, sala dedicată tiare¬lor este punctul în care expoziția atinge cote dramatice. Tiara Ducesei de Manchester, diadema Talhouët creată de Chaumet în 1908, piesa reginei Belgiei din 1910 și diadema Dufferin cu trifoi — un omagiu adus rădăcinilor irlandeze ale baronesei — formează un tablou al strălucirii aristocratice. Amin Jaffer dezvăluie și originea modei tiare¬lor moderne: curtea lui Napoleon, unde bijuteriile purtate în set complet reflectau obsesia pentru splendoare imperială, rapid imitată de restul Europei. Expoziția prezintă și bijuterii intime, precum broșa din safire oferită de Prințul Albert viitoarei regine Victoria sau piesele cu mesaje ascunse, care spun povești de iubire ale familiilor regale. Portretele Alexandrei și Dagmar ale Danemarcei — surori care aveau să devină, pe rând, regină a Angliei și împărăteasă a Rusiei — adaugă un strat emoțional neașteptat. Vanity Fair amintește că, după Primul Război Mondial, odată cu declinul marilor dinastii, scena este ocupată de noii colecționari: „Prințesele Dollar” americane și maharajahii indieni ale căror comenzi extravagante au redefinit luxul. În final, reproducerea coroanei create de Van Cleef & Arpels pentru împărăteasa Farah Pahlavi încheie expoziția cu o notă spectaculoasă, în timp ce originalul rămâne păstrat în seifurile băncii centrale din Teheran.

