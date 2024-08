Liviu Vârciu, atac dur la adresa politicienilor! A răbufnit din cauza traficului de pe Valea Prahovei: ”Nesimțiților!”

Liviu Varciu a venit cu un atac dur la adresa politicienilor privind drumul spre munte. Revoltat de traficul de pe Valea Prahovei, artistul nu s-a mai putut abține și le-a trimis un mesaj cât se poate de dur politicienilor care au promis autostrada până la Brașov. Iată ce declarații a făcut Liviu Varciu în mediul online!

Aglomerația de pe Valea Prahovei este o problemă recurentă, în special în sezonul estival și pe timp de iarnă, când turiștii se îndreaptă spre stațiunile montane din această zonă pitorească. Drumul spre munte atrage un număr mare de vizitatori în căutarea relaxării și distracției. În weekenduri și sărbători, traficul rutier devine adesea congestionat, iar drumurile sunt pline de mașini, lucru care duce la un stres considerabil pentru șoferi.

Liviu Vârciu este unul dintre șoferii care s-au arătat deranjați de condițiile de pe Valea Prahovei. Artistul este nemulțumit de faptul că, până în prezent, niciun Guvern nu a adus până la capăt proiectul de autostradă pentru drumul către munte. Mai mult, acesta a simțit nevoia să le transmită un mesaj dur politicienilor despre situația actuală. Iată ce mesaj a postat cântărețul pe rețelele de socializare!

„Bă, ne merităm soarta, bă. Eu nu prea merg, Brașov, Sinaia, Făgăraș, dar de fiecare dată când merg, uite aici, mi se pune aici un nod, cu statul. Acum am înjurat să știți, dar nu înjur că am bun simț, dar gândesc. Gândesc toate alea, cu p, cu m, cu c, cu f. Cum, mă, nene, 71 de minute întârziere?! Cum 71 de minute?! Cum, cum, cum?! Bă, v-a lăsat Ceaușescu, bă nesimțiților, tot traseul să faceți autostradă. Putori nenorocite numai pe interes!”, este mesajul dur pe care l-a postat Liviu Vârciu, pe rețelele de socializare.

Cum s-a întors Liviu Vârciu de la Beach, Please! Imaginile au fost virale pe TikTok

Liviu Vârciu, surprins în ipostaze de neuitat! Artistul a făcut show pe scena festivalului Beach, Please!, dar acesta i-a uimit cu adevărat pe tineri abia după concert. Cum s-a întors Liviu Vârciu de la festivalul organizat de Selly i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Imaginile au ajuns virale pe rețelele de socializare!

L.A. i-a adus pe toți participanții de anul acesta de la Beach, Please! din nou în anii 90. Liviu Vârciu a făcut senzație pe scena festivalului organizat de Selly, cântând una dintre cele mai populare piese ale trupei, Ochii tăi. Festivalierii au fost în extaz și au cântat și dansat alături de artist. Chiar dacă a fost un moment de impact în festival, nu acesta a fost lucrul care va rămâne mereu în memoria celor care au fost prezenți la concertul din Costinești.

După încheierea zilei de festival, Liviu Vârciu și-a luat prin surprindere toți fanii, atunci când a plecat din Costinești cu trenul. Imaginile au ajuns virale pe TikTok. Îndrăgitul artist a glumit și a râs, ba chiar a scos telefonul și i-a filmat pe tinerii cu care se amuza în trenul care pleca din stațiunea tineretului. Cel mai probabil, prezentatorul TV a ales să plece cu trenul de la festival pentru a evita blocajele și cozile de pe drumul care unește stațiunile de la malul mării.

„Când vine nașul o să arătăm poza ta Selly. Arătăm poza ta, ca să știi. Cine a băut în seara asta? Noi nu. Selly! Bă, să îmi dai banii pe transport!”, spune Liviu Vârciu în unul dintre videoclipurile care a ajuns viral pe TikTok.

