Fiica lui Liviu Vârciu, prima reacție după ce tatăl ei a mustrat-o că nu muncește: ”Nu am timpul necesar”

În urmă cu ceva timp, Liviu Vârciu și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu faptul că fiica lui cea mare îi cere bani de buzunar, că pierde timpul pe Tik Tok și că nu muncește, declarații care nu au rămas fără ecou. Recent, vizibil deranjată de spusele părintelui ei, dar mai ales de modul în care unii internauți au interpretat vorbele părintelui ei, Carmina s-a decis să facă lumină și să spună adevărul despre situația sa financiară.

Mai în glumă, mai în serios, Liviu Vârciu și fiica lui au devenit protagoniștii unui scandal uriaș. În urmă cu ceva timp, artistul a făcut o serie de declarații în care spune că fiicei sale nu prea îi place munca și că pierde vremea pe Tik Tok. În stilul caracteristic și cu zâmbetul pe buze, artistul a recunoscut că – atâta timp ea este fericită și face un ban – are încredere totală în alegerile Carminei.

Ceea ce nu e chiar interesant și nici inteligent, pentru că munca e muncă și asta cu TikTok-ul, vin niște bani, dacă vin, că nu știu, n-am întrebat-o și nu e treaba mea. E majoră, e vaccinată, e o domnișoară în toată firea, are peste 18 ani. De la 18 ani am zis „te ajut cu ce vrei tu, nu vreau să știu ce faci, atât timp cât mă respecți”. Să facă, cine știe, poate-i iese, poate mai învață ceva de la iubi, habar n-am, dar ceva bun!”, spunea Liviu Vârciu în urmă cu ceva timp.

Declarațiile artistului de la acea vreme au creat un val de reacții în rândul publicului. Pentru că s-a simțit datoare cu o explicație, Carmina a urcat un videoclip pe Tiktok în care spune cum stau lucrurile, de fapt. Fiica lui Liviu a enumerat sursele sale de venit și a subliniat că apelează la ajutorul părinților ei doar în cazuri extreme.

Tânăra are o afacere împreună cu iubitul ei (cu lumânări decorative) – de unde încasează sume frumușele de bani – și este creatoare de conținut – aceasta fiind a doua sursă a sa de venit. Cu alte cuvinte, tânăra se mândrește că la cei 22 de ani ai săi este independentă din punct de vedere financiar.

„În primul rând, o să încep cu faza aia cu „Nu mai credeți tot ce vedeți pe Internet pentru că nu este ok” (…) Eu îmi câștig banii singură de mult timp, am o afacere împreună cu prietenul meu de mult timp, care merge foarte bine. Sunt creator de conținut, am diverse campanii și trei la mână, nu înțeleg de unde până unde ar fi problema oricui dacă le-aș cere și în momentul de față bani părinților mei. Nu le cer, stați liniștiți, muncesc, nu stau pe TikTok toată ziua, de asta nici nu am timp uneori să postez, de aia nici nu sunt atât de activă pentru că nu îmi permite timpul, nu am timpul necesar. Am foarte multe chestii de făcut, am o grămadă de proiecte de rezolvat, nu-mi arde mie să frec menta pe TikTok”, a spus Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, într-un videoclip postat pe TikTok.