Asta e de top! Liviu Vârciu nu doarme bine dacă nu are datorii!! Mai trebuie să-i dea bani lui Nea Mărin? ”Nu știu de unde-i scot!”

Liviu Vârciu a confirmat, de-a lungul anilor, că este un entertainer desăvârșit și nu se dezminte nici în interviul pe care l-a oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Artistul face haz de necaz chiar și atunci când vine vorba despre un subiect sensibil pentru mulți români: datoriile.

Vedeta Antenei 1 susține că nu ar putea dormi bine dacă nu ar fi datornic. Mai mult, își perpetuează pasiunea pentru mașini ca și cum n-ar avea 55.000 € gaură în buget. Reacția soției este una fabuloasă!

Liviu Vârciu și-a făcut calculul „balanței” monetare: „Mai am 70.000 € de dat și 15.000 € de luat!”

CANCAN.RO: Hai să vorbim despre datorii. Ai de luat sau de dat bani acum?

Liviu Vârciu: De data asta am de luat. Mai am de dat, dar am și de luat.

CANCAN.RO: Lui Nea Mărin i-ai dat toți banii?

Liviu Vârciu: M-ai mâncat cu Nea Mărin! Da, i-am dat de mult. Acum mai am 70.000 € de dat și 15.000 € de luat. Deci tot am de dat, băga-mi-aș picioarele.

CANCAN.RO: Deci ar fi cam 55.000 € de dat. De unde îi scoți?

Liviu Vârciu: Crede-mă că nu știu.

CANCAN.RO: Poți să dormi noaptea?

Liviu Vârciu: Dorm foarte bine. Eu cred că dorm mai bine când am datorii, s-ar putea să nu dorm când nu mai am datorii, că nu știu ce să fac cu ei. Dacă eu îmi fac cumpărăturile astea când am datorii, imaginează-ți când nu am datorii, o să fie groasă.

Anda Călin se declară contrariată de pasiunea pentru mașini a vedetei de la Antena 1: „Comentează încontinuu, urlă, țipă, dar n-am ce să-i fac!”

CANCAN.RO: La câte mașini îți iei, ai rămas cu Ssangyong-ul acela…

Liviu Vârciu: Acum am venit cu o Alfa Brera. Dar vezi că Ssangyong-ul ăla a făcut minuni. E genial, dau într-o groapă și râd. Dacă ești cu ultimul model de Mercedes nu știu dacă râzi, că are perne.

CANCAN.RO: Soția nu comentează această pasiune a ta?

Liviu Vârciu: Ba da, comentează încontinuu, urlă, țipă, dar n-am ce să-i fac, că asta e pasiunea mea. Nu joc, nu mă droghez, mai nou nu beau. M-am lăsat și de fumat, ce să fac, îmi iau mașini.

CANCAN.RO: Carmina nu mai este cu tiktoker-ul despre care vorbeam noi, la un eveniment anterior?

Liviu Vârciu: Nu știu, eu nu comentez viața privată a fiicei mele. Fata mea face ce vrea.

CANCAN.RO: Spuneai că ar putea să vină acasă cu fete?

Liviu Vârciu: Da, poate, da. Poate să vină cu cine vrea, atât timp cât e fericită. Când n-o să mai fie fericită, atunci eu n-o să mai fiu fericit. Atât timp cât îmi văd copiii că zâmbesc, și eu zâmbesc.

