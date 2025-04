De ce i-a fost teamă Ilincăi Simion la începutul relației cu liderul AUR: „Aveam emoții în privința lui”

Jurnalistul Adrian Artene propune privitorilor podcastului „Altceva” o mini-serie în care îi aduce în studio pe candidații la prezidențiale care-și asumă angajamentul să ne conducă țara în următorii 5 ani, pentru ca publicul să îi cunoască mai bine. În cea mai recentă ediție a podcastului a fost invitat liderul partidului AUR, George Simion, care a venit însoțit de soția sa, Ilinca. Pe parcursul podcastului veți urmări o conversație sinceră care abordează teme vaste, de la temerile de începutul relației ale soției lui George Simion, până la confesiuni despre iubire, familie, viața de părinți, relațiile cu mamele soacre și gânduri despre viitor.

Ilinca și George Simion au fost prezenți în cadrul podcastului Altceva, moderat de Adrian Artene, acolo unde au oferit publicului o incursiune sinceră în aspectele mai puțin cunoscute ale vieții lor personale și profesionale. Cei doi sunt împreună de trei ani și jumătate, iar de doi ani își trăiesc povestea de iubire ca soț și soție. S-au cunoscut inițial într-un context profesional, dar cu timpul relația lor a devenit mai strânsă, ajungând într-un final să formeze o familie. Și, cu toate că între ei este o diferență de vârstă de 11 ani, acest aspect nu se simte deloc. Liderul AUR și soția lui au povestit începuturile relației lor, iar Ilinca Simion a dezvăluit că a avut o teamă care a făcut-o să se gândească bine înainte de a forma un cuplu cu politicianul.

Ilinca, soția lui George Simion, despre începuturile relației cu liderul AUR: „Aveam emoții în privința lui”

Adrian Artene: Citez din dumneavoastră, ați fost împreună la Codin Maticiuc și la început mărturiseați: La început a fost un crai. Nu a fost dragoste la prima vedere.

Ilinca Simion: George avea campanie când a candidat independent în 2019. Atunci l-am cunoscut, în 2019. El își făcea campanie la Timpuri Noi unde avea sediul, eu stăteam acolo. O prietenă bună a mea din Slobozia a ajuns acolo, nu știu cum și mi-a spus: Hai și tu acolo la sediul lor.

Adrian Artene: Așa a început povestea de dragoste?

Ilinca Simion: Așa l-am cunoscut și am aflat despre el. Ulterior, ne-am cunoscut și implicat în mai multe proiecte comune și de acolo a început povestea de dragoste pe care voi o vedeți astăzi.

Adrian Artene: Și a înflorit în 2021?

Ilinca Simion: Da, 2019 -2021 au fost anii în care am fost parteneri profesionali.

Adrian Artene: Ai fost precaută? Când erau voci în jur care atunci când poate au început să vi se aprindă călcâiele v-au avertizat: E crai, să nu crezi în el?

Ilinca Simion: Nu, pentru că nu vorbesc cu nimeni despre chestiile mele intime. Nu știu decât eu, atât. Atunci când am simțit că poate fi mai mult între noi, pur și simplu am lăsat să văd ce se întâmplă. Aveam cumva emoții în privința lui, știam că este un om care este în politică, are foarte multe lucruri de făcut, aleargă toată ziua și niciunei femei nu îi place să stea singură.

Adrian Artene: Lipsa timpului era cea mai mare teamă?

Ilinca Simion: Da, pentru că eu, deși lucram cu el, îl vedeam foarte rar. Vorbeam cu el foarte des, doar că il vedeam foarte rar.

