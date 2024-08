Liviu Vârciu și Anda Călin s-au căsătorit și religios! Primele declarații făcute de prezentatorul TV: ”Trebuie să vă zic, că sunteți ai mei pe viață!”

Astăzi este zi mare în showbiz-ul românesc. Liviu Vârciu și Anda Călin fac nunta, iar evenimentul a fost ținut departe de ochii curioșilor. Cu toate acestea, câteva detalii au ieșit la iveală, iar prezentatorul TV a făcut și primele declarații din postura de soț. Mai întâi, mirii au ajuns în fața ofițerului de Stare Civilă, iar apoi și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu. Liviu Vârciu și Anda Călin au strălucit în ziua cea mare. Ce ținute au ales cei doi pentru marele eveniment?

În urmă cu mulți ani, Liviu Vârciu și Anda Călin se întâlneau pentru prima dată într-un restaurant. Deși începutul poveștii lor de iubire a fost cu năbădăi, cei doi au reușit să găsească armonia și să formeze un cuplu fericit. Acum, după opt ani de relație și doi copii împreună, aceștia au decis să facă pasul cel mare și să facă nunta. Marele eveniment a avut loc astăzi, 23 august.

Astăzi, Liviu Vârciu și Anda Călin trăiesc cea mai frumoasă zi din viața lor. După opt ani de relație, cei doi au devenit oficial soț și soție. În prima parte a zilei, cei doi s-au căsătorit civil, unindu-și destinele în fața ofițerului de Stare Civilă. Pentru acest moment important, Liviu și Anda au ales ținute pe măsură. El a optat pentru un costum în nuanțe portocalii, iar ea a îmbrăcat o rochiță albă, scurtă.

După cununia civilă, Liviu Vârciu și Anda Călin au mers să își schimbe ținutele, iar apoi s-au îndreptat, alături de cei apropiați, către biserică, unde au făcut cununia religioasă. Deși cei doi și-au dorit să se bucure de eveniment în tihnă și au ținut toate detaliile nunții ascunse, înainte de cununia religioasă Liviu Vârciu nu s-a mai putut abține și s-a lăudat în mediul online cu mireasa frumoasă pe care o are alături.

„Trebuie să vă zic, că sunteți ai mei pe viață, dacă vedeți ce am prins… deci am prins bine rău de tot, nu așa. Ia uite ce am prins. Mamă, mamă, ce mireasă! Hai, să fim sănătoși și să ne iubim mult, că e gratis”, a spus Liviu Vârciu, pe Instagram.