Anda Călin vrea să dea lovitura în afaceri! Ce-și deschide soția lui Liviu Vârciu: ”Nu mă bag, ea știe mai bine”

De-a lungul timpului, Liviu Vârciu a reușit să-și construiască o carieră de succes, fiind una dintre cele mai îndrăgite vedete din România. Nici soția sa nu se lasă mai prejos. Anda Călin, partenera de viață a prezentatorului TV, este gata să dea lovitura cu o nouă afacere. Iată despre ce este vorba!

Liviu Vârciu și Anda Călin formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au împreună doi copii minunați. Atât artistul, cât și soția sa se pot declara oameni împliniți în adevăratul sens al cuvântului. Chiar dacă uneori îi este greu să împace obligațiile profesionale cu cele familiale, Liviu Vârciu se simte împlinit datorită familiei sale.

Citește și: LIVIU VÂRCIU, BĂRBATUL CARE I-A „FURAT” FECIORIA CLAUDIEI PĂTRĂŞCANU. S-AU DESPĂRŢIT DUPĂ CE EA L-A ÎNŞELAT: „M-AI FĂCUT SĂ SUFĂR”

Anda Călin este gata să dea lovitura în afaceri. Ce planuri are soția lui Liviu Vârciu la nivel profesional

Anda Căin are un program cu totul diferit de cel al soțului ei, fiind o persoană foarte implicată în lumea afacerilor. În urmă cu puțin timp, artistul a dezvăluit că partenera sa este gata să dea lovitura cu noua afacere pe care a lansat-o. Mai exact, soția lui Liviu Vârciu și-a deschis o grădiniță.

„Ea tot face programul pentru vacanțe, tot pune date, dar, din păcate nu ne pupăm pe date, pentru că eu mai am niște evenimente, mai am niște obligații în weekenduri. Ea deschide acum o grădiniță săptămâna viitoare, o școală de vară și nu poate ea când pot eu și tot așa. Dar am promis că vreau să văd și eu Veneția, că nu am văzut-o. Sunt omul apei că sunt zodia Pești”, a dezvăluit Liviu Vârciu pentru Ciao.

Mai mult, Liviu Vârciu a mărturisit că nu se implică în afacerile Andei Călin. Se pare că artistul este de părere că soția sa știe cel mai bine ce are de făcut. Cu toate acestea, atunci când Anda are nevoie de ajutor, vedeta nu ezită să o ajute.

„Nu, ea cu grădinița ei, eu cu filmările mele. Nu mă implic, nu mă bag, ea știe mai bine decât mine. Dacă a stat și cu copiii încontinuu a luat dragostea asta de copii, nu știu cum a luat-o. Nu mă implic absolut deloc. Doar poate în promovare dacă îmi cere ajutorul, dar în rest nu”, a mai precizat prezentatorul TV, conform sursei citate anterior.

Fiica lui Liviu Vârciu, adevărul despre relația cu Anda Călin. Cum se înțelege cu mama vitregă

Liviu Vârciu și Anda Călin sunt împreună de peste 7 ani și au împreună o familie minunată. Totuși, Carmina Vârciu, fiica artistului din relația cu Ami Teiceanu, menționează că nu o consideră pe Anda drept mamă vitregă, deși acest termen este adesea folosit, ci doar partenera de viață a tatălui ei. Ea crede că termenul de „mamă” are o semnificație specială, rezervată doar pentru femeia care te-a adus pe lume.

„Am mai zis și o să mai zic că pentru mine nu există părinți vitregi. Cel puțin în cazul meu, nu pot agrea termenii aceștia, nu știu de ce, pur și simplu, nu îi simt.

Sunt de acord cu titulatura de părinte vitreg doar în cazurile în care copilul crește cu acel părinte vitreg de mic și se creează o legătură specială, însă la mine nu se potrivește. Pentru mine este doar partenera tatălui meu și așa va rămâne. Poate că asociez cu termenul de „mamă, iar pentru mine mama mea e ceva sfânt și nu pot numi pe altcineva „mamă, chiar dacă vorbim despre altă relație.”, a declarat Carmina Vârciu, conform Viva.ro.

Citește și: CUM ARATĂ AMI TEICEANU, FOSTA IUBITĂ A LUI LIVIU VÂRCIU, LA 44 DE ANI. CEI DOI AU ÎMPREUNĂ O FIICĂ DE 22 DE ANI