Cum arată Ami Teiceanu, fosta iubită a lui Liviu Vârciu, la 44 de ani. Cei doi au împreună o fiică de 22 de ani

De-a lungul timpului, Liviu Vârciu a avut mai multe relații, una dintre cele mai cunoscute fiind cu Ami Teiceanu. Ea este femeia care l-a făcut pentru prima dată tată pe prezentatorul TV. Cei doi au împreună o fiică, pe Carmina. De curând, tânăra a împlinit 22 de ani, iar cu ocazia zilei sale de naștere a publicat o serie de imagini cu mama sa, în vârstă de 44 de ani. Oamenii au rămas uimiți atunci când au văzut cum arată acum fosta iubită a actorului din Bravo, tată!.

În urmă cu 22 de ani, Liviu Vârciu devenea tată pentru prima dată. La acea vreme, fosta lui iubită, Ami Teiceanu o aducea pe lumea pe Carmina. Relația lor nu a mai funcționat și au decis să meargă pe drumuri diferite. A urmat relația cu Adelina Pestrițu, însă liniștea și-a găsit-o în anul 2016, atunci când a cunoscut-o pe Anda Călin. Actuala parteneră i-a mai oferit 2 copii, un băiețel și o fetiță.

Citește și: CARMINA VÂRCIU ESTE DIN NOU SINGURĂ. CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎNTRE FIICA LUI LIVIU VÂRCIU ȘI IUSTIN CHIROIU

În urmă cu 3 zile, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu a împlinit 22 de ani, vârsta pe care o avea mama sa atunci când a adus-o pe lume. Cu ocazia zilei sale de naștere, Carmina a publicat câteva imagini cu mama sa, dar a atașat și un mesaj emoționant. Tânăra a ținut să îi mulțumească femeii care i-a dat viață pentru tot ce a făcut pentru ea.

Oamenii au rămas uimiți atunci când au văzut imaginile cu Ami Teiceanu. Reacțiile au curs la postarea Carminei. Internauții au avut doar cuvinte de laudă pentru fosta iubită a lui Liviu Vârciu. La cei 44 de ani ai săi, femeia arată impecabil.

Tot cu ocazia zilei sale de naștere, Carmina a ținut să le spună internauților gândurile sale la vârsta de 22 de ani. Fiica lui Liviu Vârciu se declară mândră de ceea ce a realizat până acum, însă nu a uitat nici să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru că a ascultat-o și a ajutat-o atunci când a avut nevoie.

„Asta este o scrisoare de la mine pentru mine. Pot începe prin a spune ca sunt mândră de mine. Chiar sunt. Sunt fericită și recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat până acum. Toate lecțiile primite de la viață și toate situațiile prin care am trecut, au ajutat la dezvoltarea și îmbunătățirea mea ca om.

Muncesc, și o să muncesc cat mai mult pentru a îmi extinde afacerea până depășesc limitele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă și că întotdeauna m-a ajutat și m-a ascultat. Am acumulat o anumită experiență până la vârsta asta minunată, și chiar simt că sunt un alt om față de anii trecuți.

Cred că asta e și ideea. Să te dezvolți, exact așa cum am făcut-o și eu. Mai am multe de învățat și de experimentat, dar revenind la începutul scrisorii, cum am spus, sunt mândră de mine.

Aș mai avea multe de zis, dar nu mi-ar ajunge ziua de astăzi, așa că restul le păstrez pentru sufletul meu. 22 e numărul meu norocos și am așteptat mult vârsta asta, așa ca am să mă bucur cât pot eu de ea”, a scris Carmina pe contul ei de Instagram.